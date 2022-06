A pesar de las críticas a su gestión como cada ciclo mundialista, el estratega argentino, Gerardo “Tata” Martino confirmó en conferencia de prensa que efectivamente los rumores son ciertos, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, junto a Gerardo Torrado, director deportivo de la Selección Mexicana se acercaron a él para plantearle la posibilidad de renovarle el contrato después del ciclo mundialista que lo ubica ya en Qatar 2022.

Pero a diferencia de otros técnicos, para el entrenador sudamericano, dicha oferta no le quita el sueño, sino todo lo contrario, pues de acuerdo a lo confesado por el timonel, el objetivo en este momento es muy claro, y es llegar en las mejores condiciones posibles a la Copa del Mundo y después preocuparse en continuar al frente del combinado azteca o no, pues sabe que en este instante eso no es prioridad.

“Bueno, en primer lugar, agradecido con la confianza de Gerardo y el presidente Yon de Luisa. Es un tema que me han hecho saber la renovación, les digo que no hay ninguna posibilidad de que nos distraigamos. El futuro es en cinco meses, no voy a ir más allá, demasiado trabajo hay y no nos vamos a distraer con otro tema que no sea el Mundial”, así lo dio a conocer Gerardo Martino, previo al juego contra Jamaica, de la Nations League.

El contrato de Gerardo Martino, junto con todo su cuerpo técnico, se acaba al finalizar su actuación en la Copa del Mundo de Qatar 2022. En días pasados Torrado aceptó que en la intimidad de la escuadra azteca se ha considerado la posibilidad de renovar al entrenador albiceleste, aunque la afición no ha dejado de pedir su salida desde que llegó al equipo mexicano.