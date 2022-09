La Selección Mexicana de Futbol afrontará dos amistosos internacionales ante sus pares de Perú y Colombia, los cuales servirán para ultimar detalles de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El Tri presenta una convocatoria estelar con la gran mayoría de los nombres que se subirían al avión en noviembre.

Muchos debates se han dado en torno a la nómina final de Gerardo Martino para el Mundial, y una de las grandes incógnitas ha pasado por qué decidirá el entrenador en el sector de los centrodelanteros, donde actualmente tiene a disposición a cuatro futbolistas que bien podrían ser parte teniendo en cuenta su proceso.

A través de una conferencia de prensa, el Tata habló de todo y despejó gran parte de las dudas al afirmar que, de los cuatro "9" disponibles, solo tres irán a Qatar. Es decir que entre Raúl Jiménez, Henry Martín, Rogelio Funes Mori y Santiago Giménez, uno quedará fuera de la justa mundialista.

"Está claro que los cuatro no van a ir y tendremos que decidir. Irán tres de los cuatro delanteros hoy disponibles. La polémica será del que quedó fuera. Del 9 de la selección siempre hablé de Raúl, hoy tiene una lesión. Me produce satisfacción que no hay escasez para poder elegir en la delantera. En este sentido, yo siempre prefiero el problema de la abundancia al de la escasez", declaró el timonel.

Las chances de Tecatito Corona

Por su parte, Martino dio una luz de esperanza para que Jesús Corona llegue a tiempo con su recuperación y pueda representar a México en la máxima competición: "Corona está haciendo una rehabilitación en Sevilla, siguiendo una recomendación del cuerpo médico. La aspiración que tenemos es que los primeros días de octubre pueda estar trabajando con nosotros".

La enfermería del Tri

Asimismo, el estratega se refirió a la situación de los futbolistas impedidos de tener acción: “Raúl Jiménez no tiene ninguna posibilidad de jugar, Funes Mori y Romo, trabajan de la misma manera, Jorge Sánchez trae un problema en la rodilla, a Héctor Herrera lo tenemos que evaluar”.

La lista definitiva para Qatar 2022

Como era de suponer, el Tata confirmó que "siendo la última convocatoria, hay más chances que de aquí salga la lista definitiva". Aunque añadió: “No he hablado con ninguno particularmente de su presencia garantizada en la Copa del Mundo. Falta poco para la lista definitiva y lo lógico es tener más certezas que dudas”.