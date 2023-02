Diego Cocca solo lleva escasos días como entrenador de la Selección Mexicana, y de a poco algunos jugadores van dejando en claro que están a su disposición para una posible convocatoria en el futuro cercano. Ahora llegó el turno de un elemento de 34 años, que no tuvo protagonismo con Gerardo Martino pero aún no pierde la fe en regresar al conjunto nacional.

Hablamos de Miguel Layún, quien pelea un puesto en el Club América y tiene el objetivo de contar con una nueva oportunidad en el Tri. En los últimos 4 años solamente fue citado para disputar 2 amistosos y ya parece haber quedado muy atrás su participación en el Mundial de Rusia 2018. Él, sin embargo, sigue ilusionado y expectante con recibir un llamado.

"Hay veces que una parte de mí dice: ‘tengo ganas de ir y de aportar lo que pueda aportar y de ayudar a que se logran los objetivos que se tienen‘. Hay veces que una parte de mí dice: ‘creo que ya es momento de que nuevas generaciones lleguen’. Tal vez no puedo cerrar la puerta porque sería injusto para ese niño que siempre soñó con vestir la playera de la Selección Mexicana y nuestro trabajo es rendir allá adentro y si no rindes y hoy estás en buen momento, ¿por qué vas a decir que no a algo que siempre soñaste?", admitió en TUDN.

Más adelante, agregó: "(Diego) Cocca ya lo expresó, lo dejó muy claro: todo mundo tiene las puertas abiertas. El caso de Javier (Chicharito Hernández) que parecía un caso cerrado se vuelve a abrir. Me parece lo más justo porque al final volvemos al tema que en la Selección debería estar quien mejor esté, sin importar nada, ese debería ser el objetivo que los jugadores seleccionables".

"Cada vez tengo que hacer un esfuerzo más grande para competir con los compañeros, que tienen 20, 21, 22, 23 años. Todavía tienen las piernas frescas porque no tienen los kilómetros que hemos recorrido otros y que al final es natural que tenga una merma", sentenció Miguel Layún, quien a sus 34 años es consciente de que debe dar un poco más de sí para jugar, tanto en el América como en la Selección Mexicana.