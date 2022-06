A pesar de que su salida de las Águilas del América le ha quitado algunos reflectores, Sebastián Córdova no deja de dar de qué hablar con sus polémicas declaraciones, pues el actual futbolista de los Tigres UANL de Miguel Herrera quedó exhibido por la escuadra regiomontana quienes mostraron algunos despistes del canterano americanista, ya que reveló que no conoce el paradero de la medalla de bronce que consiguió en los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Por medio de una dinámica que se llevó a cabo en redes sociales por parte de los felinos fue que Córdova confesó que no sabe dónde está su medalla de bronce obtenida en la justa olímpica con la Selección Mexicana dirigida por Jaime Lozano, la cual obtuvieron después de que el combinado nacional se impusiera en el marcador al anfitrión, Japón en la disputa por el tercer lugar de esta competencia veraniega.

Fue por medio de una serie de preguntas en las que Córdova junto a Jesús Angulo, quien también pasó a la historia del fútbol mexicano en tierras olímpicas, hablaron sobre este suceso que marcó sus carreras, y a la vez se les cuestionó sobre quién de los dos tenía más probabilidades de perder su medalla, a lo que el exfutbolista de Coapa respondió rápidamente que no tenía ni idea de dónde estaba.

“Nombre, no sé ni dónde está”, comentó. A lo que respondió Angulo con un “nombre, esa no se pierde”. Aunque Córdova señaló que “debe de estar guardada, ha de estar en mi casa, no la he sacado”. Su ahora compañero de equipo, aún sorprendido, añadió “¿Cómo no vas a saber, Sebas? ¡No manches!”.

Cabe recordar que a pesar de este logro, Córdova tuvo una baja de juego significativa que lo ha mantenido intermitente en el equipo de Tigres, y no había sido convocado con la Selección Mexicana hasta la última lista, donde es parte del combinado azteca pero no ha tenido la actividad esperada hasta el momento, y las supuestas ofertas para migrar a Europa se habrían esfumado pues no hay más novedades al respecto.