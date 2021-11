El futbol mexicano y estadounidense cada día está en más sincronía pues es más habitual que los jugadores de ambas selecciones tengan la oportunidad de elegir entre Estados Unidos y México, situación que le sucedió a Ricardo Pepi, quien jugará por primera vez con las Barras y las Estrellas y lo hará al enfrentar al Tri.

Y es que Pepi confesó que decidirse por la Selección de Estados Unidos sobre la de México, no fue tan complicado como creyó: "Creo que hasta el momento sí he tomado la mejor decisión. La Federación de Estados Unidos siempre ha estado ahí para apoyarme desde que yo tenía 13, 14 años, siempre han estado apoyándome, me han dado las oportunidades de estar donde estoy ahorita, la verdad sí es la mejor decisión que he tomado".

A pesar de ello, Pepi aseguró que siempre apoyó a México cuando era pequeño, por lo que será bueno enfrentarlos este viernes: "Será un sentimiento especial, con mi familia en el estadio, con la camiseta de Estados Unidos, seguro tendré piel de gallina. Será algo muy motivante, estaré listo para el partido y será algo bueno. Habrá una buena cantidad (de familiares), creo que al menos 10 personas. Estarán apoyándome a mí y a Estados Unidos".

Y acerca de los mexicoamericanos que pasan por la misma situación que él, les envió un sentido mensaje: "Les diría que sigan su propio camino y tomen la decisión con su corazón. Es muy importante poder tener esa conexión con la selección con la que jugarás, así que solo sigue tu corazón".