Hay equipos cuyos nombres evocan las mayores hazañas en la historia del futbol. Equipos que cuentan con una vitrina repleta de trofeos que le dan un peso extra a la camiseta. Ese es el caso de Italia, cuna de grandes estrellas y de clubes que marcaron una época en Europa. Pero también de una selección a la que nadie quiere enfrentar en los Mundiales... excepto México.

Era el año 2002 y se jugaba en un horario de locos en el Oita Bank Dome. La Selección Mexicana venía de conseguir dos victorias y ahora se enfrentaba ante nada menos que Italia, con la misión de sumar puntos para asegurar su pase a los Octavos de Final y también para culminar en la cima del Grupo G. Un escenario que nadie habría imaginado antes del Mundial.

La alineación presentada por la Azzurra no necesitaba presentación, ni mucho menos: Gianluigi Buffon; Christian Panucci, Paolo Maldini (C), Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta; Cristiano Zanetti, Damiano Tommasi, Gianluca Zambrotta; Francesco Totti, Filippo Inzaghi y Christian Vieri. ¿Había alguna oportunidad? Cualquier mortal diría que no, pero esto es futbol.

Y es que el Tri completó una de sus mejores presentaciones en los Mundiales, jugando con una personalidad envidiable ante un gigante del futbol como Italia. A los 34 minutos de la primera mitad pudo traducir esa valentía en gol: Cuauhtémoc Blanco metió un pase quirúrgico para Jared Borgetti, quien pasó a la historia con un hermoso cabezazo ante la mirada de Maldini y Buffon.

Luego vino el empate de Italia sobre el final, pero el partidazo hecho por México comenzó mucho antes de que el árbitro diera el pitazo inicial. Todo sucedió cuando ambos equipos se preparaban para salir al campo y varios jugadores de Italia aprovecharon para hacer chistes sobre los jugadores mexicanos. Así lo relató Javier Aguirre, quien era el DT del Tri en aquel entonces.

"Íbamos en el túnel hacia el campo, me eché mi rezo, y veo al final, no recuerdo si inició o no Totti y el entrenador, y veían a los mexicanos y se reían, era mi sensación; me dio rabia y les dije que les íbamos a partir la m... por oje... porque no me gustó el gesto. Y en el minuto 80 cuando nos empatan, Trapattoni empieza a decirles a mis jugadores que ya pararan, que ya no corrieran, y yo decía: ahora te ríes cabr... y nos pides el empate", narró el Vasco mucho tiempo después.

Hoy se cumplen 20 años de ese partido en el que las burlas de Italia tuvieron un efecto contrario al esperado: sirvieron como una motivación especial para la Selección Mexicana, que hizo historia con dicho empate gracias a un golazo del que se seguirá hablando cada 13 de junio.