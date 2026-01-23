¿Cuáles son todos los futbolistas que debutaron en la Selección Mexicana en el amistoso ante Panamá?

En el marco de un amistoso internacional, México derrotó 1-0 a Panamá en condición de visitante en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá con una anotación en contra de Richard Peralta en contra a los 93 minutos de partido cuando todo conducía al 0-0 cantado.

Si bien el partido dejó, desde lo individual y lo colectivo, poco, lo cierto es que el director técnico Javier Aguirre hizo debutar a tres futbolistas en la Selección Mayor del Tri ante los Canaleros y que sueñan con ser parte del grupo que disputará la Copa del Mundo 2026.

Por un lado, Richard Ledezma (25 años) y Brian Gutiérrez (22 años), ambos jugadores de Chivas, pudieron hacer su cambio de federación y dejaron Estados Unidos por la Federación Mexicana de Futbol, (FMF). Ambos pudieron salir como titulares ante los centroamericanos.

Otro jugador que debutó fue Kevin Castañeda (26 años), uno de los futbolistas más destacados de Xolos junto a Gilberto Mora, que fue baja por lesión en esta convocatoria. El futbolista ingresó a los 57 minutos de partido en lugar de, precisamente, Gutiérrez.

El tiempo dirá si estos jugadores podrán ser parte del equipo que jugará el certamen internacional en junio, o ya directamente serán tenidos en cuenta para lo que será el post Mundial cuando Rafael Márquez, salvo sorpresa, asuma como DT principal del equipo.

¿Cuándo y dónde juega la Selección Mexicana ante Bolivia?

De cara al segundo y último partido de estos amistosos de enero, el Tri estará jugando ante Bolivia el próximo domingo 25 de enero desde las 13:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ramón Aguilera Costas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

