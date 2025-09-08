Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Concacaf tras el empate de Panamá y la victoria de Surinam

El detalle de la clasificación rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Por Juan Ignacio Barbieri

Panamá no pudo derrotar como local a Guatemala.
Las Eliminatorias Concacaf continúan su marcha para conocer a sus clasificados para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Este lunes 8 de septiembre se iniciaron las acciones de la segunda jornada del grupo A con el empate entre Panamá y Guatemala por 1-1 en el Estadio Rommel Fernández y la victoria de Surinam por 2-1 ante El Salvador como visitante.

¡Ya son 18! El Mundial 2026 sumó un nuevo clasificado a casi nueve meses de su inicio

De esta manera, el equipo de Stanley Menzo se coloca como el sorpresivo líder de la tabla de posiciones de esta zona con cuatro unidades en su búsqueda de clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo. Detrás, y pese a su derrota, aparece el conjunto salvadoreño con tres unidades mientras que los Canaleros van terceros con dos puntos y Guatemala cierra la clasificación con uno.

Vale recordar que la ronda final de las Eliminatorias Concacaf se divide en tres grupos de cuatro equipos que juegan ida y vuelta contra sus rivales de zona. Así, al término de seis partidos, los tres primeros accederán de manera directa al Mundial 2026 mientras que los dos mejores segundos van al repechaje.

Cabe destacar que tanto México como Estados Unidos y Canadá no participan de este certamen ya que obtuvieron su clasificación por ser los países organizadores. Esto le permite a otros países de Concacaf soñar con repetir su participación en el certamen ecuménico o, posiblemente, participar por primera vez.

Los partidos de Eliminatorias Concacaf de este martes 9 de septiembre

Grupo B

  • Curazao vs. Bermuda
    • Lugar: Ergilio Hato Stadium
    • Hora: 18:00 (CDMX)
  • Jamaica vs. Trinidad y Tobago
    • Lugar: National Stadium Independence Park
    • Hora: 18:00 (CDMX)
  • Honduras vs. Nicaragua
    • Lugar: Estadio Nacional Chelato Uclés
    • Hora: 20:00 (CDMX)
  • Costa Rica vs. Haití
    • Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica
    • Hora: 20:00 (CDMX)

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Concacaf

