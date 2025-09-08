Las Eliminatorias Concacaf continúan su marcha para conocer a sus clasificados para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Este lunes 8 de septiembre se iniciaron las acciones de la segunda jornada del grupo A con el empate entre Panamá y Guatemala por 1-1 en el Estadio Rommel Fernández y la victoria de Surinam por 2-1 ante El Salvador como visitante.

De esta manera, el equipo de Stanley Menzo se coloca como el sorpresivo líder de la tabla de posiciones de esta zona con cuatro unidades en su búsqueda de clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo. Detrás, y pese a su derrota, aparece el conjunto salvadoreño con tres unidades mientras que los Canaleros van terceros con dos puntos y Guatemala cierra la clasificación con uno.

Vale recordar que la ronda final de las Eliminatorias Concacaf se divide en tres grupos de cuatro equipos que juegan ida y vuelta contra sus rivales de zona. Así, al término de seis partidos, los tres primeros accederán de manera directa al Mundial 2026 mientras que los dos mejores segundos van al repechaje.

Cabe destacar que tanto México como Estados Unidos y Canadá no participan de este certamen ya que obtuvieron su clasificación por ser los países organizadores. Esto le permite a otros países de Concacaf soñar con repetir su participación en el certamen ecuménico o, posiblemente, participar por primera vez.

Los partidos de Eliminatorias Concacaf de este martes 9 de septiembre

Grupo B

Curazao vs. Bermuda Lugar: Ergilio Hato Stadium Hora: 18:00 (CDMX)



Jamaica vs. Trinidad y Tobago Lugar: National Stadium Independence Park Hora: 18:00 (CDMX)



Honduras vs. Nicaragua Lugar: Estadio Nacional Chelato Uclés Hora: 20:00 (CDMX)



Costa Rica vs. Haití Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica Hora: 20:00 (CDMX)



La tabla de posiciones de las Eliminatorias Concacaf

