El jugador que fue convocado a la Selección Mexicana a pesar de que Diego Cocca NO LO QUIERE

La Selección Mexicana se prepara para disputar el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023, en lo que será el primer desafío de Diego Martín Cocca como Director Técnico. Primero deberá derrotar a Estados Unidos (15/6) y después hacer lo propio con el vencedor de Canadá-Panamá (18/6).

Para ello, el entrenador argentino ha convocado en principio a 40 jugadores en su prelista, aunque solamente 23 serán tenidos cuenta para los partidos en cuestión. En este caso, toca hablar de un jugador que fue citado a pesar de que él no lo quiere. Sí, lo hicieron actuar en contra de su gusto y criterio…

De acuerdo a la información brindada por El Francotirador de Récord, Sebastián Córdova fue llamado al Tri a pesar de que no es el favorito de Diego Cocca. Se destacó por completo en esta Liguilla con Tigres y fue fundamental para la obtención del título de Liga MX, por lo que está claro que merecía esta lugar. Pero, ¿qué sucedió?

Según la fuente, la decisión de convocarlo NO fue del argentino, quien hay que recordar que no lo utilizaba en el equipo Felino. Se trata de una de las primeras “resoluciones” de la nueva “estructura” de la Selección Mexicana: no todo pasará por las manos del DT. Los directivos también tienen voz.

Con el objetivo de que el Tri no sea “secuestrado” por el gusto del estratega, tanto el director deportivo como los distintos asesores tendrán la posibilidad de interceder en favor del conjunto nacional. Por eso Córdova está citado, aunque resultará difícil que vea minutos.