La llegada de Diego Cocca ha marcado el inicio de una nueva etapa en la Selección Mexicana. Algunos jugadores han dejado de contar para el Tri por decisión del entrenador, pero hay otros que aspiran a ser llamados por primera vez o bien recuperar su lugar.

Este último ejemplo, de futbolistas que aspiran a volver a la Selección Mexicana, le cabe a Alan Pulido, atacante que milita en Sporting Kansas, de la MLS, y que dejó un gran recuerdo en las Chivas de Guadalajara. El futbolista acaba de salir de una lesión que lo tuvo un año fuera de las canchas.

En entrevista con Fox Sports, Alan Pulido sorprendió al contar que fue llamado por el entrenador de la Selección Mexicana hace algunas semanas atrás: “Me llamó Diego Cocca porque quería que fuera al partido contra Estados Unidos cuando Henry Martín se lesionó. Me escribió y me dijo que me veía bien, pero en el club aún no cumplía un partido completo. Al final el Sporting KC no me dejó ir, pero quedó la puerta abierta”, afirmó.

Aunque el regreso no pudo concretarse, Alan Pulido ya sabe que está bien considerado por Diego Cocca, por lo que podría cumplir con su deseo de volver a vestir la playera del Tri. Su último partido a nivel seleccionado fue en agosto de 2021, durante la Final de la Copa Oro.

Confía en el jugador mexicano

Alan Pulido también dio su opinión sobre el momento que viven los jugadores nacionales, donde ve con buenos ojos el andar de Chivas: “El futbolista mexicano puede, solo hay que creer en ellos. Hay que encontrar la pieza indicada para motivar, como en su momento Matías Almeyda y ahora Veljko Paunovic. No se trata solo de evadir y naturalizar jugadores, el mexicano tiene mucho potencial. Solo es encontrar la pieza importante para desarrollar mejor futbol. El futbol en México se ha estancado”, analizó.