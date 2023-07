En un diálogo exclusivo con David Medrano y Omar Villarreal de TV Azteca, Guillermo Ochoa, el líder indiscutible de la Selección Mexicana, dejó en claro que no piensa ceder su lugar fácilmente. A punto de cumplir 38 años, el experimentado guardameta demuestra que los jóvenes que aspiran a formar parte del Tri deberán esforzarse al máximo si quieren desbancarlo.

El mensaje de Guillermo Ochoa a los jóvenes

“Los jóvenes tienen que venir y tocar la puerta, tal como me tocó a mí. Deben venir y ganarse su lugar. Mientras yo me sienta bien y los entrenadores sigan confiando en mí, seguiré aportando al equipo con base en mi rendimiento“, afirmó Ochoa, con la seguridad y determinación que lo caracterizan.

El arquero del Salernitana, quien continuará en la Serie A durante un año más, reconoce que la edad impone desafíos a todos los deportistas, incluyéndolo a él. Sin embargo, la confianza que ha recibido en Italia le permite competir en un nivel futbolístico muy elevado.

“Enfrento a un gran rival, uno que afecta a todos: luchar contra el tiempo. En Italia valoran enormemente a los porteros de edad avanzada, no les temen. Creo que eso me beneficia, me brinda tranquilidad y confianza. Seguiré peleando en una liga de alto nivel en Italia por un año más“, expresó Paco Memo, como es conocido cariñosamente.

Ochoa, pensando en el Mundial 2026

Con su actitud firme y su deseo de continuar aportando al equipo nacional, Guillermo Ochoa se consolida como el eterno guardián de la Selección Mexicana. Su liderazgo, experiencia y calidad en el arco representan una inspiración para las nuevas generaciones de porteros que aspiran a emular su éxito.