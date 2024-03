Mientras México ultima detalles para enfrentar a Panamá por la Nations League, Henry Martín dio su punto de vista sobre el paso de Tata Martino por el equipo nacional. En una entrevista con David Faitelson, el capitán de América se refirió al trabajo del entrenador argentino.

A diferencia de Edson Álvarez e Hirving Lozano, quienes habían declarado que todo era un desorden, para el delantero de la Selección Mexicana no era tan así, aunque remarcó su déficit. “No diría que había desorden, al contrario era muy exigente. Metía demasiado orden, te sentías aprisionado”, sentenció Martín.

El punto que más polémica desató en el último tiempo fue el partido contra Argentina en Qatar, Henry Martín se refirió a ese momento y se lamentó por no jugarlo. “No se acercaba a darle explicaciones. Él tomaba las decisiones y ya está, nosotros las acatamos. A mi no me dijo las razones de porque no jugué ese juego. Al final no nos resultaron sus planteamientos”.

El protagonismo de Martín en la Selección

Henry Martín se ha convertido en el mejor delantero mexicano de la Liga MX en los últimos años, a fuerza de gol se ha ido ganando ese mote, hoy disfruta de su momento. El goleador del América sabe que es difícil ganarse un lugar en el equipo, por eso valora su esfuerzo al compartir con compañeros de gran nivel.

El futbolista no siente presión ante este momento, en que la Selección Mexicana se juega una parada brava para demostrar su carácter y crecimiento. “No, presión no, al contrario siento motivación. Queremos llegar a la final y ganarla, es la tercera Final Four y esperamos en esta ocasión quedarnos con ella”, reflejó Martín.

¿Quién debe ser el delantero centro de la Selección?

La competencia por ocupar esa plaza en el once titular está más vibrante que nunca. Henry Martin, Raúl Jimenez y Santiago Giménez pelean por un lugar en el equipo nacional, con vistas a la próxima Copa América, el delantero del América se refirió a esta disputa.

“Al puesto lo ganamos en la cancha, no te lo da si juegas en Europa. Si estás en un gran momento, claro que debes jugar. Pero quien juega o no a eso lo decide Jimmy y eso queda en él. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo”, sentenció Henry Martín, quien será titular contra Panamá.