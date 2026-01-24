Una palabra autorizada a la hora de hablar de la Selección Mexicana es la de Luis Hernández, mejor conocido como el ‘Pájaro’. El exjugador fue consultado sobre la preparación del Tri de cara a la Copa del Mundo 2026 y mostró su lado más sincero.

El exfutbolista apuntó contra el entrenador Javier Aguirre y cuestionó los métodos de preparación para el torneo mundialista en diálogo con Claro Sports: “Lo mejor de todo fue el resultado para mí. Ojalá y tengamos una base que no estemos cambiando ni probando”.

Y continuó, casi fastidioso: “Estamos a meses y no es para estar probando jugadores, es para estar ilusionados, esperanzados con algún joven que pueda hacer que ojalá y nos calle la boca y nos cambie las perspectivas, pero yo creo que vamos muy tarde en ese sentido de tener, como teníamos antes, una base y que hoy en día no la tenemos”.

Además, añadió: “Hay que tener una base real, sólida, coherente y creo que se ha dejado de hacer eso en el fútbol mexicano, por todos los técnicos que han pasado, por toda el ir y venir de muchos jugadores, muchos que han hecho cosas bien y otros que pues, realmente no han funcionado”.

A pesar de todo, no vio con malos ojos jugar en el extranjero: “Es importante jugar fuera. Cualquier equipo, de cualquier selección, se puede sacar provecho siempre y cuando lo hagan con una gran profesionalismo, con un gran sacrificio, con gran conciencia de mejorar en lo colectivo”.

El ‘Matador’ Hernández le envió su apoyo a Raúl Jiménez

El ex jugador también envió un mensaje a uno de los referentes del Tri, Raúl Jiménez: “Él no hace solo los diferencia, lo tiene que hacer con todo el equipo. Yo hice diferencias gracias al Cuau, gracias a Aspe, gracias a Campos, a Claudio (Suárez) y a todos”. Así hicimos diferencia: cuando estás supeditado a tú a cargarte el equipo al hombro, pues ahí no es. Y creo que a Raúl le ha pasado eso y pues bueno, ojalá y sea el goleador otra vez ahora en un Mundial. Que pues sí efectivamente, no ha marcado en Mundial“.

En síntesis