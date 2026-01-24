Es tendencia:
La dura crítica del ‘Matador’ Hernández a Javier Aguirre de cara al Mundial 2026: “No es para estar probando jugadores”

La leyenda del futbol mexicano apuntó contra el entrenador del Tri por la preparación del equipo de cara al certamen internacional.

Por Agustín Zabaleta

Luis Hernández apuntó contra Javier Aguirre por la preparación del equipo de cara al Mundial 2026
© Getty ImagesLuis Hernández apuntó contra Javier Aguirre por la preparación del equipo de cara al Mundial 2026

Una palabra autorizada a la hora de hablar de la Selección Mexicana es la de Luis Hernández, mejor conocido como el ‘Pájaro’. El exjugador fue consultado sobre la preparación del Tri de cara a la Copa del Mundo 2026 y mostró su lado más sincero.

El exfutbolista apuntó contra el entrenador Javier Aguirre y cuestionó los métodos de preparación para el torneo mundialista en diálogo con Claro Sports: “Lo mejor de todo fue el resultado para mí. Ojalá y tengamos una base que no estemos cambiando ni probando”.

Y continuó, casi fastidioso: “Estamos a meses y no es para estar probando jugadores, es para estar ilusionados, esperanzados con algún joven que pueda hacer que ojalá y nos calle la boca y nos cambie las perspectivas, pero yo creo que vamos muy tarde en ese sentido de tener, como teníamos antes, una base y que hoy en día no la tenemos”.

Además, añadió: “Hay que tener una base real, sólida, coherente y creo que se ha dejado de hacer eso en el fútbol mexicano, por todos los técnicos que han pasado, por toda el ir y venir de muchos jugadores, muchos que han hecho cosas bien y otros que pues, realmente no han funcionado”.

A pesar de todo, no vio con malos ojos jugar en el extranjero: “Es importante jugar fuera. Cualquier equipo, de cualquier selección, se puede sacar provecho siempre y cuando lo hagan con una gran profesionalismo, con un gran sacrificio, con gran conciencia de mejorar en lo colectivo”.

El ‘Matador’ Hernández le envió su apoyo a Raúl Jiménez

Luis Hernández se opone a la presencia de Memo Ochoa en el Mundial 2026: “Hay que ser profesionales”

Luis Hernández se opone a la presencia de Memo Ochoa en el Mundial 2026: "Hay que ser profesionales"

El ex jugador también envió un mensaje a uno de los referentes del Tri, Raúl Jiménez: “Él no hace solo los diferencia, lo tiene que hacer con todo el equipo. Yo hice diferencias gracias al Cuau, gracias a Aspe, gracias a Campos, a Claudio (Suárez) y a todos”. Así hicimos diferencia: cuando estás supeditado a tú a cargarte el equipo al hombro, pues ahí no es. Y creo que a Raúl le ha pasado eso y pues bueno, ojalá y sea el goleador otra vez ahora en un Mundial. Que pues sí efectivamente, no ha marcado en Mundial“.

En síntesis

  • El exjugador Luis Hernández criticó a Javier Aguirre por probar futbolistas a meses del Mundial.
  • El ‘Matador’ señaló la falta de una base sólida y coherente en la actual Selección Mexicana.
  • Hernández destacó que la victoria ante Panamá fue lo único positivo de la reciente preparación.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
