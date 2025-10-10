La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca. La FIFA presentó el balón oficial, varias selecciones ya aseguraron su clasificación y solo faltan meses para que los países de distintas partes del mundo vuelvan a enfrentarse en la cita más importante del futbol. México, en su condición de anfitrión, no tuvo que disputar Eliminatorias, pero Javier Aguirre sí tendrá una difícil tarea: confeccionar la lista de convocados.

Una de las dudas del Vasco es la convocatoria de Guillermo Ochoa. El portero de 40 años podría convertirse en el jugador con más Mundiales disputados (6) junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo si dice presente en el Mundial 2026. Ante este panorama, Aguirre respondió recientemente que si el Memo está en condiciones, sí podría recibir el llamado.

Memo Ochoa podría hacer historia en el Mundial 2026 con México (GETTY IMAGES)

Esto provocó una serie de reacciones, siendo una de ellas la de Luis Hernández. El Matador, histórico goleador de la Selección Mexicana que defendió la playera del Tri en los Mundiales de 1998 y 2002, fue consultado al respecto en una entrevista con El Universal, pero se mostró en contra de la convocatoria del Memo Ochoa para la próxima cita mundialista de la FIFA.

¿Qué dijo Luis Hernández sobre la posible convocatoria de Memo Ochoa para el Mundial 2026?

“Memo fue un gran arquero, defendió muy bien a nuestro país, pero creo que su tiempo ya pasó y se me haría una falta de respeto para el futbol mexicano que una marca esté por encima de una oportunidad maravillosa para un joven“, comenzó diciendo el Matador en diálogo con el citado medio.

No conforme con ello, completó en un tono más crítico: “Hay que ser profesionales. Y si Memo fue profesional, hoy en día ya no lo es, porque, creo, le gana más el sentimiento personal de hacer una marca a darle la oportunidad a otro arquero más joven para jugar un Mundial. Para mí no se merece estar en la Selección, sus mejores años ya pasaron, y sino, pues me pongo a jugar para que me pongan otra vez, pero no”.

Los arqueros mexicanos con chances de estar en el Mundial 2026

Luis Ángel Malagon (América)

Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas)

Carlos Moreno (Pachuca)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Memo Ochoa (AEL Limassol)

