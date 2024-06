La Selección Mexicana sufrió un duro golpe a comienzos de este 2024 al caer ante Estados Unidos en la final de la Concacaf Nations League. Minutos después de finalizado aquel encuentro, Hirving Lozano encendió la polémica al hacer referencia al “planteo” presentado por el Tri, por lo que muchos entendieron esto como una crítica al DT Jaime Lozano.

Sin embargo, este martes el Chucky volvió a hacer referencia a aquel episodio y afirmó que “se malintepretaron” sus palabras, además de aclarar que nunca fue su intención responsabilizar a una sola persona por aquella derrota.

Lozano aseguró que no buscó responsabilizar a nadie tras caer en la final de la Nations League. (Imago)

En diálogo con Gibrán Araige, de TUDN, el nuevo delantero de San Diego FC comentó: “Creo que en las declaraciones, no las tomaron como yo pensaba, las malinterpretaron, yo jamás señalé a una persona o a un jugador, jamás. Me involucré tanto a mí como al grupo, no fue lo mejor, pero esas decisiones son aparte”.

Por otro lado, el surgido en Pachuca reconoció que le dolió no formar parte de la lista de futbolistas que disputarán la Copa América de Estados Unidos, aunque le deseó lo mejor a la Selección Mexicana.

“Sí, si soy honesto, sí me dolió un poco. La verdad que no me lo esperaba, creía que podía llegar a ir. Llegó esta decisión del entrenador, siempre he dicho que la respeto, no hay problema. En su momento sí fue doloroso”, agregó.

Sus deseos para la Selección Mexicana y el mensaje para Santiago Giménez

Más allá de no formar parte del torneo continental, Lozano le deseó lo mejor al conjunto nacional y elogió a sus integrantes. “Le deseo lo mejor a la Selección, que les vaya muy bien. Tienen un gran equipo, grandes jugadores y un gran entrenador. Que salgan a dar lo mejor y a competir como siempre lo han hecho”, manifestó.

Por último, Chucky señaló a Santiago Giménez como el nuevo referente del Tri ante la ausencia de históricos como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez o el propio Hirving Lozano.

Chucky Lozano afirmó que Santiago Giménez debe ser el nuevo referente de la Selección Mexicana. (Imago)

“Creo que en este momento se habla que Santi, en este momento hay que demostrar lo que ha hecho en Europa y ponerlo a prueba. Ahorita debe demostrar lo que es como jugador”, concluyó.