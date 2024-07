Nueva frustración: ¿Qué será del futuro de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana no pudo cumplir con las expectativas previas y, tras mostrar un flojo papel, quedó eliminado de la Copa América 2024en la primera ronda de la competencia. De este modo, el Tri concretó un nuevo fracaso en otro campeonato oficial. Encima, a comienzos de 2024, había perdido la final de la CONCACAF Nations League ante los Estados Unidos de mala manera.

Luego que el equipo no consiguiera clasificarse para la fase final del torneo continental en un grupo a priori accesible, y tras sumar su segundo tropiezo en tres meses de competencia, las críticas se volvieron mucho más duras. Por eso, a partir de estos resultados, toma mucho más valor la siguiente pregunta: ¿cuál será el futuro de la Selección de México? En este recorrido, repasamos decisiones, opiniones y certezas de lo que viene para el Tri.

Distintas miradas

Particular publicación de la FMF en redes sociales (X)

Una vez consumada la eliminación, las redes sociales explotaron. Pero, entre la indignación de los aficionados, y las críticas de los distintos medios, la cuenta de la selección mexicana en X publicó un mensaje de aliento: “Termina nuestra participación en Copa América. Un torneo que nos ha permitido empedrar a nuevos jugadores y que nos deja enseñanzas valiosas en este camino rumbo a nuestro Mundial en casa”. Pero ni con este mensaje se pudieron evitar los memes de la derrota.

A diferencia de la Federación, los distintos periódicos graficaron el momento de una manera mucho más cruda: “¡Fracaso! Selección Mexicana es eliminada de Copa América”, “¡Ya ni nos duele! México sumó un nuevo fracaso” o “México dando pena en un torneo de alta gama” fueron algunos de los titulares.

FMF analiza cambios

Posibles modificaciones en la estructura del Tri (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Ante una nueva decepción en México, la Federación Mexicana de Futbol está llevando adelante un análisis detallado, pensando en posibles cambios dentro de su estructura. De acuerdo a primeras informaciones, la FMF considera seriamente destituir a Duilio Davino de su cargo como Director de Selecciones Nacionales.

En cambio, y más allá de las enormes críticas que sigue recibiendo de aficionados y el mundo del futbol, la idea de la Federación no sería destituir a Jimmy sino sumarle un auxiliar técnico con experiencia que pueda ayudar al entrenador del Tri, con la idea de llegar mucho mejor preparados al Mundial 2026.

Fuerte respaldo

Lozano es el blanco principal de las críticas (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Entre las figuras más cuestionadas por la nueva decepción del Tri está el entrenador, Jaime Lozano. Aunque no se esperaba que el equipo gane la Copa América, la eliminación en Fase de Grupos fue un golpe duro. Quien se refirió a los cuestionamientos fue Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF: “No estamos contemplando cambio de cuerpo técnico. Hablamos de continuidad porque hay temas positivos tras el torneo. Nos entregarán un informe de lo vivido y también nos presentarán cuál es su propuesta para mejorar a futuro”.

Sisniega habló del recambio generacional de México: “Estamos a dos años de la Copa del Mundo y algunos de estos jugadores van a ser la base de ese equipo, pero necesitábamos ver a otros jugadores en esta situación. Como ya lo explicó Jaime, ningún jugador está descartado en el futuro del equipo nacional”.

¿Una alternativa?

Jardine considerado para el puesto de entrenador (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

El turbulento presente de la Selección Mexicana colocó sobre la cuerda floja a Lozano. Fue por eso que surgió el nombre del brasileño André Jardine como posible sucesor de Jimmy. A raíz de eso, el América, club con el que se consagró bicampeón de la Liga MX, hizo público su interés de renovarle el contrato hasta 2027.

Tanto fue escalando la noticia, que el propio entrenador de las Águilas se refirió al tema. “Es una situación que nos genera orgullo, pero ahora estoy enfocado en América”, comentó. El estratega de 44 años ya posee experiencia en selecciones: entrenó a la Sub 20 y Sub 23 de Brasil (20 y 3 partidos dirigidos, respectivamente entre 2019 y 2022) e incluso estuvo al frente del combinado mayor de su país.

Periodista candidato

¿Te lo imaginas como entrenador de la selección? (X)

Publicidad

Publicidad

En medio de estos fuertes reproches al conductor del seleccionado, Álvaro Morales utilizó las redes sociales para postular a su reemplazante. De forma totalmente inesperada, el periodista aprovechó el fracaso en la Copa América para postularse, de forma irónica, como su nuevo entrenador. Y lo curioso es que efectivamente es entrenador graduado en la Escuela Nacional de Directores Técnicos de la FMF.

De hecho, Morales, graduado en 2022, fue auxiliar técnico en Valle de Xico, un equipo de Tercera División. Y si bien es cierto que tiene título habilitante para ejercer como entrenador, no ha tenido otra incursión, al menos por ahora. Sin embargo, aprovechó el mal momento futbolístico para postularse, irónicamente, y hacerse cargo del elenco nacional.

Apoyo desde adentro

Huerta confía en el trabajo que se viene realizando (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Luego de la eliminación, casi en forma unánime aficionados y periodistas del futbol pidieron por la cabeza del entrenador. Sin embargo, contrariamente a la postura de quienes ven al equipo desde afuera, quienes están dentro salieron a defender y respaldar al DT, que apenas lleva un año al frente del seleccionado. Uno de ellos fue César Huerta, que en el último juego volvió a la titularidad por decisión de Jaime.

El atacante aseguró que la plantilla banca al entrenador, que confían en su capacidad para sacar la situación adelante y que desean que continúe al mando de cara a la Copa del Mundo 2026. “Yo creo que el DT sabe lo que hace, sabe mover sus piezas, e independientemente de si fueron 1, 5 o 90 minutos, me deja tranquilo, ver que el equipo iba hacia el mismo camino. Esto es aprendizaje, nos va a hacer crecer, y todos estamos a muerte con Jaime”, señaló el Chino.

Análisis particular

Sánchez conforme con la actuación del Tri (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

La decepción fue muy grande, ya que se esperaba que el equipo pudiera tener una actuación más destacada. Sin embargo, y pese a lo sucedido, Jorge Sánchez no se mostró del todo disconforme. Una vez terminado el juego, el defensa habló con la cadena TUDN, y pese a la eliminación, hizo un análisis positivo de la situación.

“Hay muchas cosas que me gustaría decir. Creo que tenemos que tocar base nosotros mismos. Fue nuestra primera Copa América, una gran responsabilidad y creo que lo hicimos de la mejor manera”, y continuó: “Demostramos que en los tres partidos fuimos protagonistas, pero lamentablemente nunca se dio el gol. Me voy triste por cómo fueron las cosas. Tenemos que poner en alto a México lo antes posible y estamos trabajando día a día para conseguirlo”.

Bebote angustiado

Giménez quedó en la mira ante la falta de gol (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Santiago Giménez se despidió de la Copa América 2024 sin convertir goles. Si bien El Bebote no tuvo muchas chances para anotar, la situación más recordada es el mano a mano que falló en el partido ante Venezuela que podría haber cambiado el destino del Tri en el certamen. El nivel del delantero del Feyenoord no fue bueno en general y, luego de la eliminación en la Fase de Grupos, dejó un mensaje en sus redes sociales.

“Es difícil asimilar que los tropiezos forman parte del camino, toca seguir con mucha Fe. Gracias a toda la afición por su apoyo incondicional”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram. Giménez cumplió un año sin convertir goles en la Selección Mexicana, ya que su última anotación fue en julio de 2023, aquel recordado tanto que le dio el título al Tri frente a Panamá en la Copa Oro 2023.

No tuvo minutos

Los aficionados querían ver a Flores en la copa (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Hay algo que está claro: el entrenador es el más criticado por la eliminación del Tri. Y uno de los puntos que le refutan es no haber llamado a referentes como Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Henry Martín porque supuestamente le iba a dar minutos a jugadores más jóvenes… pero esto no sucedió y varios chavos se quedaron sin jugar.

Uno de los principales que exigió la afición es Marcelo Flores, extremo y figura de Tigres UANL, quien no sumó minutos en la Copa América. En el torneo previo a la coipa, el joven convirtió 6 goles en 18 partidos y, pese a que se suponía que el torneo sería utilizado para darle minutos a los chavos, con Marcelo Flores esto no sucedió y por eso Jaime Lozano fue criticado ferozmente.

Faltó el hombre-gol

Venía de una campaña positiva en cuanto a goles (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Más allá de las críticas en cuanto a la falta de identidad de juego, se puntualizó mucho en el nombre por nombre, y los fanáticos acusaron que faltó un futbolista crucial en la lista de elegidos, que habría sido determinante en el desenlace de la historia en el torneo continental. Se trata de Henry Martin, delantero del América que no fue citado por el técnico, una medida que en su momento fue duramente reprobada por los simpatizantes.

Durante la primera parte de 2024, el delantero de las Águilas acumuló 13 goles y 7 asistencias en 28 partidos, en contraposición con las carencias ofensivas de México en la Copa América, donde la Selección sólo marcó 1 gol en 3 juegos. Encima, en la misma jornada en la que el Tri necesitaba un gol para clasificar a cuartos de final, Henry anotó en la Supercopa de la Liga MX, para darle el tanto del título al conjunto azulcrema ante Tigres UANL.

Baja por edad N° 1

Jiménez no fue tenido en cuenta por su edad (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

La Selección Mexicana se encuentra atravesando un proceso de cambio. Tal es así que esta Copa América 2024 representó un punto de inflexión para el equipo pensando a futuro. Uno de los futbolistas que brilló por su ausencia en la convocatoria fue Raúl Jiménez.

En los últimos años, el delantero ha sido un jugador habitual en cada una de las listas del Tri. Sin embargo, el hombre del Fulham tampoco no estuvo presente en USA 2024. Lozano decidió convocar delanteros de menos edad para que tengan su oportunidad. Ante la falta de gol, la ausencia de Jiménez terminó quedando a la vista teniendo en cuenta su experiencia y nivel.

Baja por edad N° 2

“Memo” ansía poder volver al equipo nacional (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

En esta copa, se dio uno de los cambios más significativos en la historia reciente de la Selección Mexicana: no fue convocado Guillermo Ochoa. Más allá de esto, las puertas del Tri no están cerradas para Memo. En ese sentido, Jaime Lozano se encargó de asegurar que Guillermo puede llegar a volver a la Selección en un futuro.

La situación del portero es bastante particular. Después de dejar las filas del Salernitana de Italia (con el que descendió a Segunda División), analiza su futuro deportivo, que podría ligarlo a la Major League Soccer. Teniendo en cuenta su ascendencia en el grupo y las últimas actuaciones, quizás no sea descabellado imaginarlo de nuevo con la camiseta del elenco nacional.

Muñeco maldito

“Chuky” fue muy crítico del equipo mexicano (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Otra de las principales ausencias mexicanas en el certamen fue Chuky Lozano. El delantero fue crítico del equipo en las semanas previas a la Copa América, luego de una derrota a mano de Estados Unidos Minutos por la Nations League. Hirving encendió la polémica al hacer referencia al planteo presentado por el Tri. Sin embargo, al hacer referencia a ese episodio, afirmó que se malintepretaron sus palabras.

En diálogo con TUDN, el ahora delantero de San Diego FC comentó: “Creo que malinterpretaron mis declaraciones, yo jamás señalé a una persona o a un jugador, jamás. Me involucré tanto a mí como al grupo, no fue lo mejor, pero esas decisiones son aparte”. Por otro lado, reconoció que le dolió no formar parte de la lista para la Copa América.

Se quedó hasta el final

Edson se lesionó en el debut contra Jamaica (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Pese a la lesión que lo marginó rápidamente de la competencia, Edson Álvarez decidió quedarse con el equipo mexicano lo que restó de su participación en la Copa América 2024, debido a que es considerado uno de los líderes del equipo y uno de los referentes actuales del futbol mexicano al máximo nivel internacional.

El mediocampista bajó al final del partido con Ecuador (que decretó la eliminación del Tri), para hablar con sus compañeros, mostrar su apoyo y su confianza en el grupo, de cara al futuro. Además, confirmando su compromiso y su unión con el resto, siempre se lo vio en la zona mixta junto al resto de los jugadores, pese a estar descartado para todo el torneo.

Falta de roce

Un plantel con poca presencia en las ligas de Europa (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

México fue el cuarto equipo con menos jugadores en Europa de los 16 que participaron en la Copa América 2024. La Selección Mexicana sólo tiene a siete jugadores en el balompié del Viejo Continente, mientras que sus rivales tenían nueve o más. Eso se notó dentro de la cancha. La particularidad es que Jamaica, uno de los equipos a priori más débiles del certamen, en su lista tenía a 16 jugadores que militan en Europa.

A pesar de toda la expectativa previa, hubo poco espacio para algunas de las caras nuevas. Igualmente, el proyecto de selecciones promete más oportunidad a los jóvenes y a los jugadores que han sido vinculados a equipos de Europa (muchos en plena situación de concretarse), para que la Selección Mexicana tenga más elementos compitiendo en las principales ligas del planeta.

Fracaso preparado

Faitelson no se ahorró en críticas contra el equipo (TUDN)

Publicidad

Publicidad

Las repercusiones de la bochornosa eliminación en fase de grupos de la Copa América no cesan. El siempre polémico conductor David Faitelson no solo no fue la excepción, sino que fue de los que con más claridad y contundencia se manifestó, acusando a la Federación Mexicana y sin guardarse ninguna opinión. “Queda muy claro que todo estaba preparado y que era un plan perfectamente orquestado para tirar por la borda la Copa América”, señaló.

No conforme con esto, pidió por la salida de quienes dirigen el rumbo del futbol mexicano. “¡Sinvergüenzas! Que den la cara aquellos que han puesto a nuestro futbol en está tétrica situación, que no se escondan”. Por medio de sus redes sociales, hizo su análisis de la participación en la Copa América: “Fracaso monumental, no merecía avanzar a la siguiente ronda de la copa”, afirmó Faitelson.

Sin elegidos

Montes, de los pocos considerados por Conmebol (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

La CONMEBOL realizó una publicación vía redes sociales oficiales que causó malestar entre los aficionados de México, que se expresaron al respecto. Es que la entidad máxima del fútbol sudamericano dio a conocer los mejores futbolistas de la fase de grupos de la competencia, dejando de lado nuevamente a los jugadores del Tri.

Este detalle hizo ruido entre los seguidores del seleccionado, ya que suponen que la Confederación quiso quedar bien e incluyeron un futbolista de cada participante, en lugar de optar los que mejor jugaron. Durante el torneo, Conmebol sólo destacó aCésar Montesy Luis Romo, en la primera jornada de la Copa, cuando el equipo sumó su único triunfo, ante Jamaica.

Mundial en la mira

El objetivo es llegar mejor preparado al 2026 (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Después de este nuevo golpazo deportivo, la escuadra nacional deberá reanudar el proceso de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde México será parte de la sede tri-partita del certamen. Sin embargo, en el horizonte de no hay muchos compromisos para el Tri para revertir este adverso primer semestre. Por el momento, sólo tiene dos partidos confirmados para lo que resta de 2024, y sin competiciones importantes.

Lo primero que viene por delante serán un par de encuentros amistosos ya arreglados con Nueva Zelanda y Canadá. Más allá de esto, las miras comienzan a enfocarse en el próximo certamen oficial que el equipo tendrá por delante: la Copa Oro 2025. Sin embargo, es tan lejano que aún no se ha anunciado de manera oficial en qué fecha se desarrollará ni qué país será el anfitrión.