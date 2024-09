En el marco de la Jornada 6 de la Eredivisie 2024/25, Feyenoord recibió al NAC Breda y lo venció 2-0 casi sin sufrir. Con este resultado, el equipo de Rotterdam acumula 9 unidades y se posiciona 5°, lejos del líder PSV, que suma 18 puntos, el doble que el equipo de Santiago Giménez.

Sin embargo, la nota negra de la noche se la llevó precisamente el goleador mexicano. Cuando iban 26 minutos del juego, el jugador sintió una molestia luego de presionar una salida, se arrojó en el césped y fue retirado en camilla con gestos de dolor.

El jugador no tuvo consuelo tras lesionarse. [Foto IMAGO]

En conferencia prensa, al entrenador Brian Priske se le consultó sobre el delantero y no fue optimista. “Estará fuera de circulación al menos por unas semanas, todavía no sé qué tan grave es. Tenemos que esperar unos días”. Y agregó: “Acabo de hablar con él y estaba positivo”.

Caba aclarar que aún no se conoce cuál es la lesión que sufrió Giménez. El ex Cruz Azul se someterá a estudios para conocer la gravedad de la misma. Sin embargo, el panorama no es alentador, no solo por las declaraciones del DT, si no también por cómo abandonó el campo de juego el jugador.

¿Qué partidos se perderá Santiago Giménez con Feyenoord y la Selección Mexicana?

El atacante se perderá, de mínima partidos de liga y de Champions League con el club neerlandés, y tampoco llegará a la Fecha FIFA con el Tri. Podría ser baja hasta un mes el jugador.

