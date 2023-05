¿Por qué la Selección Mexicana no juega el Mundial Sub-20 Argentina 2023?

Con la mayoría de los campeonatos de futbol llegando a su fin, gran parte de la atención se centrará en el Mundial Sub-20 Argentina 2023. Allí, varias promesas tendrán la oportunidad de mostrarse y dar los primeros pasos con sus respectivos países. Sin embargo, México no participará del certamen.

El 2022 fue un año complicado para la Selección Mexicana, puesto que no pudo pasar la fase de grupos en el Mundial de Qatar. No obstante, en Juveniles tampoco se dieron los resultados y es por es que el Tri no participará del certamen a realizarse en Argentina.

¿Por qué México no juega el Mundial Sub-20 2023?

México no estará en el Mundial Sub-20 de 2023 porque no logró clasificarse. El Tri compartió el Grupo F de la Clasificación de Concacaf, junto a Haití, Surinam y Trinidad y Tobago. Aunque clasificó sin problemas y goleó 6-0 a Puerto Rico en la siguiente instancia, en Cuartos de Final Guatemala le “robó” a México un 1-1 en tiempo reglamentario y luego se impuso por penales. Los cuatro boletos de Concacaf, entonces, fueron para Guatemala, Estados Unidos, República Dominicana y Honduras.

¿Cuál es la última participación de México en un Mundial Sub-20?

Después del tercer puesto obtenido en Colombia 2011, México participó de todos los Mundiales Sub-20 posteriores. Sin embargo, esa racha se cortará ahora en 2023. La última vez que el Tri disputó dicho certamen, fue en Polonia 2019, donde se despidió sin puntos tras perder ante Italia (1-2), Japón (0-3) y Ecuador (0-1).