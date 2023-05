“¡Ya lo había dicho hace tiempo, pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en mi selección! ¡Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento! Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito“, fueron las palabras con las que Andrés Guardado lanzó un comunicado triste pero esperado.

El Principito hizo oficial su retiro de la Selección Mexicana, y no se quiso olvidar de quienes lo han acompañado en este proceso: “Todos mis compañeros, los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día a día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes”.

De esta manera, el experimentado mediocampista le puso fin a una etapa mágica que el fanático azteca jamás olvidará. Fue, sin dudas, uno de los mejores futbolistas que representó al Tri en toda la historia y uno de los grandes capitanes que ha tenido el conjunto nacional.

¿Cuántos partidos jugó Andrés Guardado en la Selección Mexicana?

Andrés Guardado disputó un total de 180 partidos con la playera de la Selección Mexicana, desde su debut en diciembre del 2005 hasta su participación en Qatar 2022. Marcó 28 goles y repartió 31 asistencias; sólo fue expulsado 1 vez. Jugó 5 Mundiales: 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

¿Qué títulos ganó Andrés Guardado con la Selección Mexicana?

El Principito conquistó un total de 4 títulos con la Selección Mexicana: Copa Oro de la Concacaf 2011, Copa Oro de la Concacaf 2015, Copa Concacaf 2015 y Copa Oro de la Concacaf 2019.