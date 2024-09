¿Por qué no juega Chucky Lozano en México vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional?

La Selección Mexicana se enfrentará este sábado 7 de septiembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) ante Nueva Zelanda en el Rose Bowl de Pasadena, California, en un encuentro que marcará el debut de Javier Aguirre en su tercera etapa al frente del Tri.

Uno de los grandes ausentes, que no formará parte del once titular ni estará en el banquillo, será Hirving Lozano. Esto se debe a que el Chucky, de 29 años, no ha sido convocado por el experimentado entrenador (65) para la doble fecha de amistosos de septiembre debido a, según trascendidos, un veto a nivel federativo.

Chucky Lozano no fue convocado por Javier Aguirre para disputar la doble fecha de amistosos de septiembre. (Imago)

A pesar de que también trascendió de que su no presencia podría deberse a problemas de indisciplina, el periodista David Faitelson, de TUDN, afirmó que “es un veto a nivel federativo, que viene de arriba, la realidad es que la han cortado las piernas y también la cabeza”.

En adición a esto, vale destacar que el delantero de PSV sufrió una lesión muscular que lo mantendrá fuera de las canchas por tiempo indefinido, según consignó la institución neerlandesa. Cabe destacar que Lozano sufrió dicho infortunio físico en un encuentro amistoso ante el KRC Genk de Bélgica.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre la ausencia de Chucky Lozano?

El propio entrenador se expresó sobre la ausencia de Chucky Lozano en la conferencia de prensa previa al encuentro. Al respecto, evitó hablar sobre el caso en particular, aunque afirmó que “todo el mundo tiene la puerta abierta”.

Javier Aguirre afirmó que “todo el mundo tiene la puerta abierta” en la Selección Mexicana. (Imago)

“Para mí es difícil hablar de gente que no está, porque es una población enorme. Si hablo de un jugador específico que no esté, pues tengo que hablar de todos (…) Todo el mundo tiene la puerta abierta, no hay nada fuera de lo normal con nadie”, manifestó el DT.

¿Cuándo jugó Chucky Lozano su último partido con la Selección Mexicana?

El último encuentro de Chucky Lozano con la playera de México fue el 25 de marzo de este año. En aquella oportunidad, el surgido en Pachuca fue parte del equipo que perdió 2-0 ante Estados Unidos en Arlington, Texas, por la final de la Nations League.