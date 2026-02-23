El próximo miércoles se viene el primer partido amistoso de la Selección Mexicana en el mes, donde tendrá que medirse en el Estadio Corregidora de Querétaro ante Islandia. Pero ante los actos de violencia que se han generado por la muerte de “El Mencho” el encuentro ha estado en riesgo de cancelarse para evitar situaciones.

Fue el día de hoy cuando todo el equipo fue recibido en el hotel por los aficionados, dando muestra de que el partido no se va a cancelar debido a la situación que se vive casi en todo el país y es que el tema económico impacta para ambas escuadras, sobre todo tomando en cuenta que Islandia ya se encuentra en la casa de los Gallos Blancos.

¿Cómo se jugará el México vs Islandia?

Es por ello que se han dado a conocer un par de opciones que se implementarían dentro del encuentro que podrían ser las más viables, pero sólo una de ellas se tomaría en cuenta después de que sea analizado el día de mañana; la primera es que el encuentro se lleve a cabo sin público, así evitarían alguna situación de riesgo.

La segunda opción, que seguramente es la más viable, se trata de que cuenten con la seguridad a tope. De esa manera se llevará a cabo el encuentro, con el público que ya se ha dado cita, no se pierde el boletaje y sobre todo se tiene la presencia de los aficionados, por lo que falta que mañana se den los detalles de ello.

El próximo 25 de febrero se estaría dando este encuentro aún con la situación, por lo que será importante que la Federación Mexicana de Futbol dé a conocer una postura respecto a lo que sucederá y la razón por la cual la resolución sería precisamente esa, por lo que sólo queda estar al pendiente de lo que afirmen las autoridades.

