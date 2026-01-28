Es tendencia:
SELECCIÓN MEXICANA

¿Juega el Mundial 2026? La fecha en la que Guillermo Ochoa podría volver a la Selección Mexicana

Memo podría volver a estar en consideración de Javier Aguirre y sueña más que nunca con la posibilidad de jugar otro Mundial más con su país.

Por Ramiro Canessa

Memo Ochoa podría volver a México.
Memo Ochoa podría volver a México.

Falta cada vez menos para el comienzo del Mundial 2026 y muchos mexicanos se preguntan si un histórico como Guillermo ”Memo” Ochoa va a estar entre los 26 convocados de Javier Aguirre para la competición internacional en la que serán anfitriones.

El arquero no estuvo en las últimas convocatorias y muchos creen que quedará fuera de la misma, pero ya no tiene que probarse como otros de sus compañeros porque se sabe lo que puede aportar tras años defendiendo al máximo la playera del Tri.

En las últimas horas una noticia sacudió a México tras confirmarse la posible fecha en la que volvería a ser convocado por el entrenador y que podría terminar de definir si estará o no en la lista del Vasco. El DT no definió todo y todavía tiene algunas dudas.

“Para marzo, Guillermo Ochoa podría estar regresando a la Selección Mexicana porque en marzo Javier Aguirre quiere tener a prácticamente a toda su lista completa para la Copa del Mundo”, reveló el periodista Rubén Rodríguez en Mediotiempo.

La posible vuelta de Ochoa genera expectativa no solo por su experiencia bajo los tres palos, sino también por lo que representa dentro del vestidor y su liderazgo en momentos clave. El arquero puede ser una pieza clave le toque ser titular o suplente.

El récord que quiere romper Memo Ochoa

Además, Ochoa tiene un objetivo personal muy claro en el horizonte y que lo motiva a seguir vigente en el máximo nivel. En caso de ser convocado y disputar el Mundial 2026, Memo se convertiría en uno de los futbolistas con más mundiales disputados en la historia.

En síntesis

  • Guillermo Ochoa regresaría a la Selección Mexicana en la convocatoria de marzo.
  • El entrenador Javier Aguirre busca definir su lista completa para el Mundial 2026.
  • Ochoa busca ser el primer futbolista mexicano en la historia en jugar seis Copas Mundiales.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
