El futuro de Santiago Giménez es, sin duda alguna, una de las incógnitas que más tiene en vilo a los aficionados del futbol mexicano, que ansían saber cuál será el salto que dará el artillero de la Selección Nacional en su carrera, luego de su primer fantástico paso por Europa.

El ‘Bebote’ viene de convertir 49 goles y de aportar 11 asistencias, en las 86 presentaciones totales donde participó en el Feyenoord de los Países Bajos, entre todas las competencias disputadas: Eredivisie, la copa local, UEFA Champions League y UEFA Europa League.

Gracias a esos sensacionales rendimientos, el delantero formado en Cruz Azul captó los ojos de un gigante del Viejo Continente, que busca sumar poderío ofensivo a su ataque para la temporada 2024/25: se trata del Liverpool de Inglaterra.

Santiago Giménez podría tener su segundo gran salto profesional [Foto: Getty]

Si bien el club británico ya lo venía siguiendo por medio de emisarios, en las últimas horas se habría hecho más fuerte el interés gracias a un intermediario que llegó recientemente a Anfield: Arne Slot, nuevo DT de los ‘Reds’y sucesor del histórico Jurgen Klopp.

Slot fue entrenador de Santi en el Feyenoord y conoce más que nadie las cualidades del goleador mexicano, no sólo por sus anotaciones para contribuir con los objetivos del equipo sino por su calidez humana compartida en el día a día en suelo neerlandés.

En este sentido, según la información del periodista Kery Ruiz, cercano al entorno del futbolista, Arne ha platicado con la directiva del Liverpool para fichar al ‘Chaquito’, por “considerar que sus características encajan y que tiene potencial para jugar en Premier League“.

Por el momento, de acuerdo a lo revelado, el club aún no ha tomado una decisión final por sí o por no, pero sí tiene muy en cuenta a Giménez y aún más con el visto bueno de su ex director técnico, que sabe bien todo lo que puede darle al conjunto rojo. Serán días trascendentales en el mercado de fichajes para definir el siguiente desafío del killer naturalizado mexicano.