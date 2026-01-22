Es tendencia:
El Curioso Caso de Stan Wawrinka: la leyenda de 40 años deslumbra en el Abierto de Australia 2026

El suizo está rompiendo todo tipo de barreras y quiere ir por más en Melbourne.

Por Lucas Lescano

Stan Wawrinka está brillando en el Abierto de Australia a los 40 años.
Como cuando le hizo replantearse al tenis si su revés era mejor que el de Roger Federer, como cuando llegó a ser Top 3 del mundo con un juego exquisito y pocas veces visto. Así está jugando Stan Wawrinka en el Abierto de Australia, señoras y señores, como cuando tenía unos 20 y pocos, pero con la diferencia de que ahora tiene exactamente 40. Con una invitación especial al primer Grand Slam del año por su enorme trayectoria, el suizo le está recordando a todos las razones que lo llevaron a ser la estrella absoluta de una generación y parece estar dispuesto a extender el buen momento.

Este jueves por la madrugada, Wawrinka dio una clase sobre Melbourne y dejó atrás la segunda ronda tras eliminar a Arthur Géa en cinco sets con parciales de 4-6, 6-3, 3-6, 7-5 y 7-6 (3) en 4:34hs. En números, Stan terminó con un 62% de primeros servicios y un 68% de los puntos ganados. Por otro lado, los 63 winners que registró se impusieron a los 55 de su oponente, quien terminó con un error forzado más, ya que Géa finalizó el día con 70, en contraste de los 69 del suizo.

Wawrinka brilla en el Abierto de Australia

Tras haber perdido sus tres partidos en la United Cup, aunque mostrando un rendimiento alto, Wawrinka superó a Laslo Djere en el debut de Australia y dejó claras una serie de cuestiones. En primer lugar, que está dispuesto a vaciar las reservas, pero retirándose por todo lo grande, con su legado vigente. Por otra parte, Stan luce rápido y, sobre toda las cosas, constante, factor fundamental a la hora de sostener encuentros de máxima tensión en los que se necesita largo aliento.

Claro, se trató de una maratón que, sin dudas, marcará un punto de inflexión de cara a lo que viene. Al mirar al horizonte, Wawrinka se encuentra con que lo próximo que sigue es medirse con Taylor Fritz en la tercera ronda de la competencia. El número 9 del ranking ATP llega a punto, dejando apenas un set en el camino antes de llegar a esta instancia.

Será un duelo que pondrá frente a frente al presente y a parte de la historia grande del deporte. A la potencia y precisión quirúrgica de Fritz contra la experiencia y templanza de Wawrinka. Aún no está confirmado el horario para este partido de viernes que promete no dejar lugar vacío. ¿Podrá Stan continuar con su Curioso Caso?

En síntesis

  • Stan Wawrinka eliminó a Arthur Géa en cinco sets tras 4:34 horas de partido.
  • Enfrentará a Taylor Fritz, número 9 del ranking ATP, en la tercera ronda.
  • El suizo ganó con parciales de 4-6, 6-3, 3-6, 7-5 y 7-6 en Australia.
lucas lescano
Lucas Lescano
