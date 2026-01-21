El Abierto de Australia avanza y, como ocurre en cada edición, empieza a marcar objetivos que van más allá del resultado inmediato. En ese escenario, hay nombres que cargan con expectativas especiales, no solo por su presente, sino también por lo que representan para el futuro del tenis. Uno de ellos es el de Carlos Alcaraz, quien está a pocos pasos de hacer historia.

Alcaraz está listo para cambiar su carrera en el Abierto de Australia

Carlitos ya se encuentra en la tercera ronda del primer Grand Slam del año y afronta un desafío que todavía tiene pendiente en su carrera: superar por primera vez los cuartos de final en Melbourne. El español ha mostrado solidez en sus primeras presentaciones, pero sabe que el verdadero examen comenzará en las rondas decisivas, donde, hasta ahora, se ha quedado a las puertas de dar un salto más allá para confirmar lo que se espera de él.

Más allá del recorrido inmediato, el certamen le presenta a Alcaraz una oportunidad histórica. En caso de consagrarse campeón, podría convertirse en el jugador más joven en ganar los cuatro torneos grandes, alcanzando el logro con apenas 22 años y superando la marca de Don Budge, quien lo consiguió a los 23. El Abierto de Australia es la única pieza que le falta para completar esa colección, ya que el resto de competencias las conquistó en dos ocasiones distintas.

Ese posible título no solo tendría un valor estadístico, sino también simbólico. Alcaraz pasaría a ser apenas el noveno tenista en la historia en conquistar los cuatro Grand Slams, una lista reservada para figuras que marcaron época. Además, sería el primero en lograrlo dentro de la generación que siguió tras la era dominada por Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

Con ese contexto, cada partido en Melbourne adquiere una dimensión distinta para el español. No se trata únicamente de avanzar ronda a ronda, sino de romper una barrera personal y, al mismo tiempo, abrir la puerta a un hito que podría darle un lugar de leyenda en el tenis antes de cumplir los 23 años. Impensado.

