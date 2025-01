Tigres UANL sabe que en el 2024 que pasó quedó en deuda. Los Felinos tienen claro que no cumplieron con las expectativas que había sobre ellos, especialmente en el Apertura que terminó dejando campeón al América. Allí, el rendimiento no convenció nunca y por eso no pudo competir de igual a igual con los mejores. Es por eso que se está pensando en refuerzos de jerarquía, aunque en las últimas horas una dura negativa cambió los planes.

El jugador que buscaba Tigres y no llegará

La intención de Tigres era fichar a Santiago Colombatto. El centrocampista argentino de 27 años que actualmente milita en el Real Oviedo de la Segunda División de España era uno de los objetivos principales en este mercado de fichajes 2025, pero los Universitarios tendrán que buscar por otro lado.

La situación es clara: el Grupo Pachuca, inversor dueño del pase del jugador, no tiene intenciones de vender al futbolista ex de León en la presente ventana de transferencias. De esta manera, Veljko Paunovic se queda sin uno de sus principales pedidos y ahora se verá en la obligación de cambiar el rumbo para reforzar una zona que se puede ver debilitada si se concreta la salida de Rafael Carioca.

Hasta el momento, Tigres no sumó ninguna cara nueva a su plantel. Es cierto que tiene gran variedad de posiciones y mucha riqueza en cuanto a la jerarquía de sus jugadores, pero la intención de la directiva es satisfacer algún gusto personal de Paunovic para que el serbio pueda armar el equipo a su gusto y le de, todavía más, su forma a conjunto que comanda.

Se viene un 2025 interesante para Tigres, que debe dejar atrás un año 2024 en el que no estuvo a la altura de las circunstancias. Las incorporaciones son una parte clave en el proyecto de los Felinos, que tienen con que competir en cuanto a nivel de equipo, pero que desean ajustar algunas piezas claves y el mediocampo es un parte vital en este armado.

