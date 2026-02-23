La derrota de Rayados ante Pumas UNAM en el marco de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX sigue dando que hablar. Los Albiazules se encuentran, casi a mitad de la Fase Regular, fuera de los puestos de clasificación a la Liguilla.

Este resultado no sólo complica su temporada, sino que también desató las burlas de un viejo rival del cuadro regiomontano. Uno de los que aprovechó para burlarse y publicar un post fue el exjugador y campeón con Tigres UANL, Jürgen Damm. El exdelantero hizo una publicación que desató la furia de los aficionados del rival.

Así inició: “Ya es momento de hablar de lo diminuto que es Rayados como institución. 80 años de historia, únicamente 4.5 títulos de liga, han ido 5 veces al mundial de clubes y en todas han sido un fracaso, es el equipo que más dinero gasta y torneo tras torneo son eliminados“.

Y continuó: “Hoy Pumas, una plantilla que no tiene ni el 30% del presupuesto les está pasando por encima, técnicos van y vienen pero nadie puede hacerlos un equipo ganador y exitoso, siento que además de la planeación deportiva, es un tema de identidad, equipo frío y sin ADN ganador“.

¿Dónde se encuentra jugando Jürgen Damm actualmente?

El exdelantero y excampeón con Tigres actualmente se encuentra como agente libre, su último equipo fue Oakland Roots Sports Club del Campeonato de la USL Championship, un equipo de la Segunda División de Estados Unidos.

