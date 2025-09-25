Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Jürgen Damm se burla sin filtro de Rayados tras la humillante goleada ante Toluca

El exfutbolista de Tigres y de América, encendió las redes sociales tras la caída de los regios ante Toluca en el Apertura.

Por Ramiro Canessa

Jürgen Damm apuntó contra Rayados.
© Getty ImagesJürgen Damm apuntó contra Rayados.

Tras conseguir siete victorias al hilo, Rayados de Monterrey metía miedo y dejaba en claro que era uno de los grandes candidatos a quedarse con el Apertura 2025 en esta temporada. Sin embargo, en los últimos dos encuentros se midieron ante grandes rivales y las cosas se complicaron un poco con respecto a lo que se venía viendo.

Antonio Mohamed, DT de Toluca, se adjudicó el penal errado por Sergio Ramos: “Lo soñé”

ver también

Antonio Mohamed, DT de Toluca, se adjudicó el penal errado por Sergio Ramos: “Lo soñé”

Si bien habían sido superiores al América tras ir ganándoles por 2-0, los regios bajaron su rendimiento y se lo terminaron empatando 2-2 el fin de semana pasado. Mientras que este miércoles, sufrieron una goleada histórica en manos del vigente campeón del futbol mexicano que es el Toluca.

En el Nemesio Díez, cayeron por 6-2 y perdieron la posibilidad de ser únicos líderes del torneo luego del empate de Cruz Azul ante Querétaro. Con el triunfo, los de Antonio Mohamed igualaron en puntos a Rayados y son escoltas de La Máquina Celeste.

Publicidad

Más allá de que tienen una de las mejores plantillas de todo México, quedan dudas de si los dirigidos por Domènec Torrent podrán aspirar a ser campeones si cada vez que les toca enfrentarse a los mejores no están a la altura de las circunstancias.

Mientras tanto, un exfutbolista de Tigres UANL y del América, Jürgen Damm, aprovechó la durísima derrota de Rayados ante los Diablos Rojos para burlarse en las redes sociales. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y la publicación se hizo viral.

La reacción de Anthony Martial que sacude a Rayados después de perder con Toluca

ver también

La reacción de Anthony Martial que sacude a Rayados después de perder con Toluca

Las palabras de Damm

El jugador dejó un polémico mensaje en su cuenta de X para burlarse de los regios y encendió la polémica: “Por más que lo sueñen con sus contrataciones, nunca serán un equipo de época, solamente Tigres y América, los más grandes del país”.

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
La confesión de Mohamed sobre el penal de Ramos en Toluca-Rayados: "Le avisé yo"
Toluca FC

La confesión de Mohamed sobre el penal de Ramos en Toluca-Rayados: "Le avisé yo"

Toluca 6-2 Rayados: los mejores memes del gran partido del miércoles
Liga MX

Toluca 6-2 Rayados: los mejores memes del gran partido del miércoles

Apertura 2025: Toluca aplastó a Rayados y así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX
Liga MX

Apertura 2025: Toluca aplastó a Rayados y así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX

Revelado: la Inteligencia Artificial predijo el campeón de la Copa Libertadores 2025
Copa Libertadores

Revelado: la Inteligencia Artificial predijo el campeón de la Copa Libertadores 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo