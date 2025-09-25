Tras conseguir siete victorias al hilo, Rayados de Monterrey metía miedo y dejaba en claro que era uno de los grandes candidatos a quedarse con el Apertura 2025 en esta temporada. Sin embargo, en los últimos dos encuentros se midieron ante grandes rivales y las cosas se complicaron un poco con respecto a lo que se venía viendo.
Si bien habían sido superiores al América tras ir ganándoles por 2-0, los regios bajaron su rendimiento y se lo terminaron empatando 2-2 el fin de semana pasado. Mientras que este miércoles, sufrieron una goleada histórica en manos del vigente campeón del futbol mexicano que es el Toluca.
En el Nemesio Díez, cayeron por 6-2 y perdieron la posibilidad de ser únicos líderes del torneo luego del empate de Cruz Azul ante Querétaro. Con el triunfo, los de Antonio Mohamed igualaron en puntos a Rayados y son escoltas de La Máquina Celeste.
Más allá de que tienen una de las mejores plantillas de todo México, quedan dudas de si los dirigidos por Domènec Torrent podrán aspirar a ser campeones si cada vez que les toca enfrentarse a los mejores no están a la altura de las circunstancias.
Mientras tanto, un exfutbolista de Tigres UANL y del América, Jürgen Damm, aprovechó la durísima derrota de Rayados ante los Diablos Rojos para burlarse en las redes sociales. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y la publicación se hizo viral.
Las palabras de Damm
El jugador dejó un polémico mensaje en su cuenta de X para burlarse de los regios y encendió la polémica: “Por más que lo sueñen con sus contrataciones, nunca serán un equipo de época, solamente Tigres y América, los más grandes del país”.