¿Darwin Núñez a Rayados? El pedido de una exestrella de Monterrey a Tato Noriega

Un exfutbolista de los Albiazules sugirió un jugador de selección para que sea un próximo fichaje de la institución mexicana.

Por Agustín Zabaleta

Luego de la salida de Germán Berterame hacia Inter Miami, la directiva de Rayados, con José Antonio Noriega a la cabeza, se puso al hombro para buscar su reemplazo, que terminó siendo Uros Durdjevic de Atlas tras varias opciones sobre la mesa.

Sin embargo, en un reciente posteo de RG La Deportiva, donde se afirma que Jonathan Rodríguez no era una opción para reforzar a los Albiazules, el exjugador del club Neri Cardozo dejó un comentario sugiriendo que el club debe fichar a Darwin Núñez, delantero uruguayo.

Así lo manifestó con un comentario es la publicación: “Tiene que ir por el uruguayo Núñez que está en Arabia Saudita, ese es el 9 de Monterrey”, escribió la red social Instagram, desatando una convulsa conversación entre aficionados.

La propuesta del exfutbolista suena atractiva desde lo deportivo, pero es compleja desde lo financiero. Núñez atraviesa una etapa vigente en su carrera y recientemente firmó con Al-Hilal de Arabia Saudita. Más allá de no ser la elite del futbol mundial, no es sencillo sacar al futbolista en esa posición.

De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, su valor de mercado actualmente ronda los 35 millones de euros, una cifra que representa una operación de un alto impacto incluso para un club con el poder económico de la institución regiomontana.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Darwin Núñez en Al-Hilal?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el delantero de 26 años lleva disputados 24 compromisos con los de Medio Oriente, siendo titular en 18 de los mismos. Acumula 9 goles y 5 asistencias, siendo un curso donde está aprovechando sus oportunidades.

En síntesis

  • Neri Cardozo sugirió en Instagram el fichaje de Darwin Núñez para Rayados de Monterrey.
  • El delantero uruguayo Darwin Núñez firmó recientemente un contrato con el club Al-Hilal.
  • El valor de mercado de Núñez es de 35 millones de euros según Transfermarkt.
