Tigres UANL avanza a paso firme en la Leagues Cup 2024, y ahora se prepara para hacer frente en la jornada de este martes a un oponente de jerarquía, en el marco de los octavos de final: el New York City de la Major League Soccer.

En la antesala del choque que definirá un nuevo boleto a cuartos (el primero fue para Seattle, que eliminó a Pumas), quien platicó públicamente fue Nahuel Guzmán, uno de los caudillos de la plantilla de los ‘Felinos’ y voz de autoridad dentro del vestidor de los regiomontanos.

El experimentado guardameta sacó pecho por las buenas actuaciones en esta edición y asegura que afrontan el torneo con seriedad. “Estamos enfocados al 100% en este torneo, es la importancia y el compromiso que nosotros elegimos darle como equipo, lo que hemos conseguido en este tiempo es estar a la altura de cada competencia y ser protagonistas y así será”, expresó el ‘Patón’, que está listo para su regreso a los campos de juego con la playera auriazul.

Nahuel Guzmán no se esconde y confiesa que se ilusiona con continuar en carrera y afianzar los buenos rendimientos colectivos con Veljko Paunovic. “Se han dado los resultados, pero no podemos dejar de lado la parte de la construcción, lo que estamos construyendo, y enfocados hoy en esta competencia que nos invita a volver a ser protagonistas”, ratificó el portero, subcampeón de la Leagues Cup con Tigres en 2019.

Nahuel Guzmán se pone el traje de candidato en la Leagues Cup [Foto: Getty Images]

El cancerbero argentino no le baja el precio a la Leagues Cup como competencia y confirma que para Tigres es un objetivo ser campeón. “Veremos qué nos depara el destino, pero en lo personal no se me cruza otra cosa que irme hasta el final del torneo“, reveló Guzmán en conversación con los medios periodísticos en la previa del juego ante New York.

El ‘Patón’ Guzmán, todo un emblema de Tigres a esta altura, se la jugó, lanzó su predicción del futuro del equipo en la copa y contó una infidencia personal. “A mi familia les dije que nos veíamos a fin de mes, en lo personal si querés un título no se me cruza otra cosa que no sea quedarme hasta el final“, concluyó el guardavalla, que será parte de la nómina que visite al NYCFC este martes.