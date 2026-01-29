Tigres fue uno de los mejores equipos del futbol mexicano en la temporada anterior y no fue campeón del Apertura 2025 por detalles, tras caer en los penales ante Toluca en lo que fue una gran final que tuvo expectante a todo México. A pesar del golpe, el rendimiento del equipo dejó muy buenas sensaciones de cara al futuro.

Los dirigidos por Guido Pizarro no hicieron tantos movimientos en este mercado de pases, ya que el gran objetivo del entrenador era mantener la base del año pasado para seguir compitiendo en lo más alto. La idea fue sostener un proyecto que ya venía funcionando y solo sumar piezas puntuales.

Sin embargo, en las últimas horas se movieron fuerte y están por cerrar un refuerzo sudamericano que está muy cerca de llegar desde la MLS, pensando en lo que se viene en el Clausura 2026. La directiva aceleró en silencio para darle una nueva alternativa al mediocampo.

De acuerdo a lo que informó el periodista César Luis Merlo en Súper Deportivo, César Araujo viajará en las próximas horas a Nuevo León para realizarse los exámenes médicos y luego firmar su vínculo con el club. Todo está encaminado para que se convierta en nuevo refuerzo felino.

El mediocampista quedó con el pase en su poder tras tomar la decisión de no renovar su contrato con Orlando City. De esta manera, llegará en condición de libre y se sumará al equipo de Guido Pizarro para ser una pieza clave en un Tigres que quiere seguir dando que hablar en la Liga MX.

La carrera de César Araujo

2019–2022: Montevideo Wanderers

2022–2025: Orlando City

2026: Tigres UANL

