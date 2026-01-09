Richard Sánchez fue tricampeón de la Liga MX con el América y en el recuerdo queda la última Liguilla que jugó con Las Águilas, donde convirtió golazos a Cruz Azul y Rayados. Luego el paraguayo fue vendido a Racing Club de Avellaneda, pero su paso por Argentina no ha sido como lo esperaba.

El ‘Cachorro’ jugó muy poco en Racing y es por eso que el club argentino aceptaría vender a Richard Sánchez en caso de que llegue una oferta acorde. En este sentido, Tigres podría aparecer como una opción para que el paraguayo regrese a la Liga MX.

Tigres busca un contención

De acuerdo a lo comentado por el periodista Pello Maldonado, Richard Sánchez genera interés en Tigres principalmente porque el equipo regio está buscando incorporar a un contención para la mitad del campo y el paraguayo encajaría en ese rol.

Richard Sánchez tuvo muy pocos minutos en Racing (@richardsanchez)

Según lo informado por el comunicador, en Tigres quieren un centrocampista con buena técnica, que tenga salida de balón, que haga jugar a los demás y que pueda encontrar a Ángel Correa y a Juan Brunetta. Por eso Richard Sánchez es una opción.

¿Cuánto pagó Racing por Richard Sánchez?

Racing fichó a Richard Sánchez por 3 millones de dólares a comienzos de 2025 y el club argentino buscaría recibir la misma cifra o un número similar para vender al ex América. La Academia ya estuvo negociando con Olimpia por el ‘Cachorro’, pero el club paraguayo no hizo una propuesta que interesara al actual equipo del mediocampista.

Tigres no hará fichajes rimbombantes en este mercado y solo busca reforzarse con pocos futbolistas. Por este motivo, Richard Sánchez ya está probado en la Liga MX y ya ha sido campeón. Su nula actualidad en 2025 genera preocupación y está por verse si finalmente el club auriazul avanza por el paraguayo.

