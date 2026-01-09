Este viernes comienza el Clausura 2026 y Javier Aquino logró resolver su futuro unas horas antes del inicio del torneo. Después de su salida de Tigres UANL que generó polémica debido a sus declaraciones, el defensa de 35 años continuará en la Liga MX.

Según lo informado por el periodista Pello Maldonado, Javier Aquino firmó un contrato con FC Juárez. Los Bravos están creando un proyecto ambicioso y la figura del mexicano ayudará tanto dentro como fuera del campo con su experiencia y su voz de mando.

Aún no se saben los detalles del fichaje y si Javier Aquino solo firmó por una temporada o si se quedará más tiempo en Juárez. Este será el tercer equipo de la Liga MX con el que jugará el defensa tras sus pasos por Cruz Azul y especialmente por Tigres.

Pedro Caixinha será el nuevo entrenador de Javier Aquino (Getty Images)

Juárez disputa precisamente el primer partido del Clausura 2026, el cual se juega este viernes contra Mazatlán. Javier Aquino lógicamente no estará disponible porque ni siquiera fue presentado y registrado de momento. Habrá que esperar a ver si llega a estar para la segunda jornada.

Guido Pizarro habló de Javier Aquino

Por otro lado, Guido Pizarro brindó una conferencia de prensa previo al inicio de la Liga MX y allí habló sobre Javier Aquino: “Lo de Javi es un tema sensible. A Javi lo respeto, me empatizo con su sentir y lo comprendo. En lo personal fui muy claro con él, cuando vino a hablar le dije que la prioridad no era él sino el refuerzo que estamos trabajando para traer”.

“Como lo dije lo más importante es la construcción del equipo… y en mi caso lo he dicho siempre, Tigres está por encima de cualquier vínculo personal y me obligación es ver por lo mejor del equipo. Lo respeto muchísimo y fui muy claro con él, pero lo mejor para Tigres es mirara para el futuro”, aseguró el DT de Tigres.

