Toluca se coronó campeón del Apertura 2025 de la Liga MX tras una extensa tanda de penales, donde Alexis Vega marcó el gol que dio fin a la serie ante Tigres UANL y bicampeonato tras también haberse coronado en el Clausura 2025.
Ahora, la plantilla se encuentra descansando para en los próximos días iniciar una corta pretemporada de cara al inicio del Clausura 2026, donde los Diablos Rojos buscarán retener la corona. Pese a ello, Vega, se hizo viral por un video que realizó el influencer Bryan Paik, en el cual dio a conocer el precio de las prendas que portaba.
Acorde a las palabras del delantero mexicano, el conjunto rebasaba los 400.000 pesos mexicanos. El jugador de los Escarlatas primero fue cuestionado por su manera de vestir, incluso hubo quienes señalaron que no parecía que fuera millonario.
A pesar de que el look recibió críticas, incluso siendo comparado con un “cacharpo”, el futbolista de 28 años dio a conocer el precio de cada prenda sin ningún problema y, en la suma, el conjunto gastó cerca de medio millón de pesos.
Entre los comentarios, que muchos apuntaron a la elección de las prendas, los artículos que más llamaron la atención fueron unas bermudas Louis Vuitton que le costaron 8,000 dólares (148,000 pesos mexicanos) y un anillo de 200,000 pesos mexicanos.
¿Cuánto cuesta el outfit de Alexis Vega?
- Tenis Jordan 4 Orange Metalic 6,000
- Calcetines Zara 250
- Bermuda Louis Vuitton 8,000 dólares (148 mil pesos mexicanos)
- Playera H&M 250 pesos
- Lentes 8-10 mil pesos
- Anillo 200,000 pesos
- Anillo Cartier 60,000 pesos
En síntesis
- Alexis Vega reveló que su atuendo tiene un valor superior a los 436,000 pesos mexicanos.
- El futbolista de 28 años gastó 148,000 pesos en unas bermudas de la marca Louis Vuitton.
- Un video del influencer Bryan Paik viralizó el outfit del bicampeón tras el Apertura 2025.