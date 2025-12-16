Ya no es un misterio todo lo que sucedió con la lesión de Alexis Vega y el detrás de escena de esa problemática que lo aquejó durante la Liguilla. Afortunadamente para el delantero, logró apilar suficiente resto físico como para estar los minutos necesarios para darle el título a Toluca. Sin embargo, lo cierto es que no se curaría por arte de magia.

El capitán de los ‘Diablos Rojos’ tuvo que infiltrarse para jugar la prórroga de la final y para patear los penales, ya que aún no se había recuperado de la misma. De hecho, si hubiese sido ‘un partido más’ ni siquiera hubiese sumado minutos. Por este motivo, el jugador tomó una decisión que será clave para dejar atrás este inconveniente que lo ha tenido a maltraer.

Luego del trofeo obtenido en la definición del Torneo Apertura ante Tigres, todo el plantel de Toluca quedó licenciado hasta la pretemporada. No obstante, Alexis dio un paso al frente y será el único jugador que no se tomará vacaciones. El líder espiritual y futbolístico del equipo sólo se tomó un par de días para celebrar lo conseguido, pero no se irá de viaje fuera.

La sustitución que lo cambió todo en la final

De acuerdo a lo revelado por TV Azteca, Vega comenzará este viernes un plan específico de rehabilitación, para tratar con precisión aquel desgarro. El delantero irá todos los días al predio de Toluca a entrenarse, siguiendo un diagrama dispuesto por médicos y preparador físico. Además, también le detallarán tiempos y tipos de descanso y alimentación.

Mientras que el resto de los futbolistas viajará de paseo con sus familias, Alexis Vega se quedará en Toluca con el fin de llegar a la pretemporada recuperado en su totalidad. El atacante más que nadie sabe lo que sufrió el último mes y medio, y quiere evitar a toda costa volver a ser víctima de ello en 2026. Día a día buscará ponerse mejor hasta estar al ciento por ciento.

Esta decisión tiene dos móviles que estimulan al capitán escarlata: ganar el tricampeonato y ser convocado al Mundial. El Torneo Clausura comienza la segunda semana de enero, y ese mismo mes iniciará el primero de varios microciclos de la Selección Mexicana. Para poder ser considerado, sabe que debe encontrarse al máximo de sus posibilidades físicas y futbolísticas.

Más allá de esta lesión que lo marginó de partidos importantes en este tramo final, es un hecho que Alexis Vega fue el mejor jugador del futbol mexicano en 2025. Sus números ene la Liga MX en este año calendario son prueba de ello: participó en 37 goles en 37 partidos jugados con Toluca, entre ambos torneos. Convirtió 17 tantos y aportó 20 asistencias, en un récord absoluto en el ámbito doméstico. Ahora, no se conforma y quiere ir por más.