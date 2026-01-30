Es tendencia:
logotipo del encabezado
Toluca

Alexis Vega reconoció sus problemas de estatura en el inicio de su carrera: “Tomaba 22 pastillas por día”

El atacante mexicano de los Diablos Rojos realizó una cruda confesión sobre los inicios de su carrera a raíz de un complejo tratamiento.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Alexis Vega realizó una cruda confesión sobre los inicios de su carrera
© Getty ImagesAlexis Vega realizó una cruda confesión sobre los inicios de su carrera

No caben dudas que Alexis Vega es una de las mayores figuras de, no solo Toluca, si no también de toda la Liga MX. A pesar de tener un buen pasar deportivo, el jugador confesó que sus inicios fueron muy complicados a raíz por lo que debió atravesar.

Publicidad

Así lo manifestó el futbolista en diálogo con ESPN sobre el tratamiento de hormona que debió afrontar por su baja estatura: “Como era muy chico me tenían que inyectar, pero me tenía que tomar 22 pastillas todos los días, obviamente con el paso de los días era complicado“.

Además, agregó: “Hasta temperatura me llegó a dar, lloraba de que ya no me quería tomar el tratamiento, me habían dicho que iba a medir hasta 1.80, lo tomé como tres meses, si crecí un poquito, no todo porque no terminé el tratamiento“.

Tweet placeholder
Publicidad

El caso de Vega no es el único conocido en el futbol, pues el más reconocido le pertenece a uno de los mejores de la historia. Ni más ni menos que Lionel Messi, quien sacrificó gran parte de su niñez a tratamientos de crecimiento aunque, al final, su estatura no definió la grandeza de su carrera.

Los procesos hormonales son muy comunes y están validados en el futbol siempre y cuando se lleven los presos adecuados por un experto, sin embargo, tal y como Vega lo expresó en su entrevista, a veces este método llega a ser cuestionables.

¿Qué lesión tiene Alexis Vega?

Ante la baja de Alexis Vega, Toluca suma una variante en ataque para el juego vs. Puebla

ver también

Ante la baja de Alexis Vega, Toluca suma una variante en ataque para el juego vs. Puebla

El jugador fue sometido en enero de 2026 a una cirugía artroscópica de limpieza en la rodilla derecha tras molestias persistentes y una lesión previa que sufrió el año pasado. Aún no tiene fecha regreso y su recuperación avanza a buen ritmo para volver lo antes posible.

Publicidad

En síntesis

  • Alexis Vega confesó que consumía 22 pastillas diarias al inicio de su carrera por estatura.
  • El delantero del Toluca recibió inyecciones y tratamiento médico especializado durante tres meses continuos.
  • Alexis Vega abandonó el proceso hormonal antes de alcanzar la estatura meta de 1.80 metros.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué no juega Helinho en Puebla vs. Toluca por la jornada 4 del Clausura 2026?
Toluca FC

¿Por qué no juega Helinho en Puebla vs. Toluca por la jornada 4 del Clausura 2026?

Las alineaciones de FC Juárez vs. Cruz Azul por el Clausura 2026 de la Liga MX
Cruz Azul

Las alineaciones de FC Juárez vs. Cruz Azul por el Clausura 2026 de la Liga MX

Las alineaciones de Pumas vs. Santos Laguna por el Clausura 2026 de la Liga MX
Pumas de la UNAM

Las alineaciones de Pumas vs. Santos Laguna por el Clausura 2026 de la Liga MX

¿Por qué no juega Alexis Vega en Puebla vs. Toluca por el Clausura 2026?
Liga MX

¿Por qué no juega Alexis Vega en Puebla vs. Toluca por el Clausura 2026?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo