No caben dudas que Alexis Vega es una de las mayores figuras de, no solo Toluca, si no también de toda la Liga MX. A pesar de tener un buen pasar deportivo, el jugador confesó que sus inicios fueron muy complicados a raíz por lo que debió atravesar.

Así lo manifestó el futbolista en diálogo con ESPN sobre el tratamiento de hormona que debió afrontar por su baja estatura: “Como era muy chico me tenían que inyectar, pero me tenía que tomar 22 pastillas todos los días, obviamente con el paso de los días era complicado“.

Además, agregó: “Hasta temperatura me llegó a dar, lloraba de que ya no me quería tomar el tratamiento, me habían dicho que iba a medir hasta 1.80, lo tomé como tres meses, si crecí un poquito, no todo porque no terminé el tratamiento“.

El caso de Vega no es el único conocido en el futbol, pues el más reconocido le pertenece a uno de los mejores de la historia. Ni más ni menos que Lionel Messi, quien sacrificó gran parte de su niñez a tratamientos de crecimiento aunque, al final, su estatura no definió la grandeza de su carrera.

Los procesos hormonales son muy comunes y están validados en el futbol siempre y cuando se lleven los presos adecuados por un experto, sin embargo, tal y como Vega lo expresó en su entrevista, a veces este método llega a ser cuestionables.

¿Qué lesión tiene Alexis Vega?

El jugador fue sometido en enero de 2026 a una cirugía artroscópica de limpieza en la rodilla derecha tras molestias persistentes y una lesión previa que sufrió el año pasado. Aún no tiene fecha regreso y su recuperación avanza a buen ritmo para volver lo antes posible.

En síntesis