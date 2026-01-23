El Toluca, escolta del campeonato al cabo de las primeras tres fechas, busca aprovechar al máximo el receso por los amistosos del seleccionado nacional. El vigente bicampeón contaba con varios jugadores ‘tocados’ que necesitaban parar para ponerse bien físicamente. Además, será tiempo de corregir errores y matices tácticos.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que los ‘Diablos Rojos’ tuvieron la pretemporada más corta de todas, entre los equipos que disputan la Liga MX. Como en el pasado torneo llegó hasta la final, luego el cuerpo técnico les dio descanso a sus figuras y no pudieron tener la preparación adecuada. Pronto al regreso debieron ponerse los botines y comenzar la nueva campaña.

Estas circunstancias, sumadas a que los primeros partidos de este Clausura 2026 fueron en forma consecutiva (entre semana incluido), generaron problemas en la enfermería. Varios futbolistas importantes arribaron a este parón con molestias o inflamaciones musculares, aunque afortunadamente sin lesionados nuevos de gravedad.

ver también Lejos de Toluca, Tiago Volpi rescindió contrato con Gremio y se acerca a su nuevo equipo

La que sí representa una pérdida sensible para el Toluca es la baja del capitán Alexis Vega, que se sometió a un tratamiento especial para calmar y eliminar los dolores. La recuperación, tal se ha reportado, le demandará por lo menos un mes más: así, el ataque del cuadro escarlata sentirá su ausencia por su gravitación en campo.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, Antonio Mohamed también ha recibido buenas noticias en el sector ofensivo. Es que en las últimas horas la Liga MX ha formalizado el registro de Franco Rossi, flamante refuerzo del Toluca para la temporada 2026. El delantero uruguayo que fichó por los ‘Diablos Rojos’ hace pocos días, está ahora habilitado para hacer su debut.

Franco Rossi, el nuevo fichaje del Toluca para el ataque.

El próximo partido de Toluca será ante el Puebla, el viernes 30 de enero en el Estadio Cuauhtémoc. Allí, desde las 19.00 horas, el bicampeón será el encargado de abrir la jornada 4 del Clausura 2026. Para aquel compromiso, el ‘Turco’ tendrá muchas variantes para el ataque: Paulinho, Rossi, Virgen, Helinho, Angulo, Castro, Pérez y Córdova. Alternativas por doquier para el equipo choricero para el post receso.

Publicidad

Publicidad