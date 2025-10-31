El Toluca de Antonio Mohamed se alista para disputar dos partidos cruciales en el cierre de la fase regular: en este tramo final del Torneo Apertura, el equipo choricero se jugará ni más ni menos que el volver a ser superlíder. Los ‘Diablos Rojos’ son los actuales punteros del campeonato, pero todavía quedan seis puntos determinantes en juego.

Sin embargo, para afrontar este par de desafíos trascendentales, el vigente campeón y defensor del título tendrá la baja más sensible posible: la de Alexis Vega, su capitán, máximo referente y emblema del último torneo ganado por Toluca. El delantero no podrá ser parte de esta definición, y el ‘Turco’ tendrá que arreglárselas sin él.

A lo largo de esta semana, predominó la incertidumbre sobre sus plazos de recuperación, con muchos aficionados temiendo por una hipotética ausencia en los cuartos de final de la Liguilla, si no llegase a ponerse a punto a tiempo. Pese al parte médico oficial, al tratarse de una lesión delicada la del atacante, los fanáticos han pensado en todos los escenarios.

El comunicado oficial de la institución señala lo siguiente: “Nuestro jugador Alexis Vega presenta una lesión muscular de segundo grado del semitendinoso en el muslo izquierdo, de acuerdo con su evolución se reintegrará a la actividad deportiva en un tiempo aproximado de 3 a 4 semanas”. Así, los tiempos dan muy con lo justo según el calendario de la Liga MX.

Sin embargo, para la tranquilidad de toda la parcialidad escarlata, el propio Alexis Vega envió un guiño muy claro hacia todos los simpatizantes: posteó unas fotos de su entrenamiento con la palabra “Liguilla” y un emoji de un ojo, asegurando que apunta a estar listo para el comienzo de la fase eliminatoria, a la que el Deportivo Toluca ya se encuentra clasificado.