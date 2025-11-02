Toluca empató 0-0 con Atlas este sábado por la Jornada 16 del Apertura 2025, en lo que fue un resultado decepcionante para los Diablos Rojos debido a que necesitaban ganar para volver ser líderes en solitario. Pero no lograron hacerlo en el Estadio Jalisco.

De esta manera, Cruz Azul quedó en lo más alto de la tabla y solo queda una fecha para definir la clasificación. Toluca jugó ayer frente a Atlas con prácticamente su alineación titular, pero a Antonio Mohamed le faltó una pieza clave como Alexis Vega, quien se lesionó en el partido pasado frente a Pachuca.

La preocupación de la afición escarlata pasaba por saber si el delantero volvería para la Liguilla. En este sentido, el entrenador argentino transmitió tranquilidad: “El proceso de recuperación va a ser el normal, va a llegar al primer partido de Liguilla, el día 26 o 27 de noviembre, todavía tenemos 25 días”.

Antonio Mohamed abrazando a Alexis Vega (Imago7)

“Ya lleva una semana, así que llegará con todo a ese primer partido de Liguilla“, concluyó Antonio Mohamed en conferencia de prensa al ser consultado sobre la recuperación de Alexis Vega. Lo positivo para el Turco y el equipo es que el futbolista solo se perdería un partido más, el del próximo fin de semana ante América, porque después inicia una Fecha FIFA y también se tiene que disputar el Play-In.

Antonio Mohamed sobre el empate con Atlas

Por otro lado, Antonio Mohamed se mostró tranquilo pese al empate con Atlas y apuntó contra la falta de contundencia: “Hicimos todo para ganar, no tuvimos la contundencia que solíamos tener en otros momentos. No pudimos abrir el partido antes. En el primer tiempo no tuvimos fluidez; creo que el rival se cerró muy bien. En el segundo tiempo sí tuvimos las llegadas para poder ganar el partido, pero no tuvimos contundencia”, analizó el técnico.

“Nosotros queremos salir primeros, y la obligación que tenemos es con nosotros mismos de seguir estando lo más arriba que se pueda, siendo protagonistas en todas las canchas, teniendo una forma de jugar muy identificable, así que ese es nuestro compromiso”, concluyó el entrenador de Toluca a falta de una jornada para que finalice la etapa regular de la Liga MX.

