Antonio Mohamed se encuentra de vacaciones en Argentina después de lograr el bicampeonato con Toluca. A pesar de estar descansando en su país natal, el entrenador ya se prepara para lo que será el Clausura 2026 con los Diablos Rojos en busca de un nuevo título.

Publicidad

Publicidad

No obstante, el ciclo de Antonio Mohamed en Toluca podría llegar a su fin dentro de poco tiempo. En una entrevista con el canal argentino TyC Sports, el ‘Turco’ dio detalles de su contrato con el club escarlata y manifestó su intención de dirigir alguna vez a Boca Juniors.

“Sí, me quedo en México. Estoy contento. Ahora la intención es disfrutar y descansar con la familia para lo que viene. Renové en Toluca hace unos meses por dos años, pero en junio de 2026 tenemos una cláusula mutua de salida y, si una de las dos partes decide terminar, termina. Pero yo estoy muy contento. Veremos después del Mundial“, comentó Antonio Mohamed.

¿Antonio Mohamed deja Toluca por Boca Juniors?

El técnico argentino aseguró que al menos disputará un torneo más con Toluca, pero no confirmó su continuidad luego del Mundial. Además, al ser consultado sobre si le gustaría dirigir a Boca Juniors, Antonio Mohamed no dudó en decir que sí.

Publicidad

Publicidad

Antonio Mohamed podría irse de Toluca en junio (JAM Media)

“Nunca me llamaron de boca. Hubo sondeos de allegados, pero nunca me llamaron oficialmente ni se acercaron a hablar conmigo. Obviamente a cualquier tipo le seduce un club como Boca y ya lo dije un montón de veces, pero a veces los momentos no coinciden”, manifestó el entrenador bicampeón con los Diablos Rojos.

ver también Antonio Mohamed revela los fichajes que hará Toluca para el 2026: “Lo tenemos encaminado”

Por último, ante la consulta si alguna vez habló con Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca, Antonio Mohamed fue contundente: “A Román lo vi dos veces en mi vida nada más. Y alguna que otra vez nos hemos enfrentado. Compartimos un asado una vez y la segunda ocasión fue que vino a saludar a una mesa cuando yo estaba comiendo con Ricardo La Volpe”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis