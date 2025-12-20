El Toluca ha sido, por escándalo, el equipo más exitoso del futbol mexicano esta temporada: los ‘Diablos Rojos’ conquistaron ¡cuatro trofeos!, tres locales y uno internacional. Sin embargo, y pese a la dolorosa sequía previa de títulos de década y media, no se conforman con lo logrado e irán por más en el 2026 que se avecina.

Unos días después de haberse consagrado campeón del Torneo Apertura, Antonio Mohamed, DT del bicampeón, brindó una entrevista con testimonios interesantes. El estratega argentino deslizó algunas novedades, sobre todo en lo que respecta al armado del plantel que afrontará las competencias el año próximo.

“Nosotros nos vamos a reforzar, nos vamos reforzar en varias posiciones: en principio, una es el volante y otra es un delantero-volante que juegue por todos lados del ataque”, confesó el Turco. En la nota que dio al programa Línea de 4, de la señal televisiva de TUDN, adelantó los dos primeros puestos donde Toluca buscará realizar fichajes.

Toluca y Mohamed se apresuran con los nuevos fichajes [Foto: Getty]

En esta misma línea, Mohamed se sinceró y anticipó que hay refuerzos al caer, pese a la temprana instancia en el mercado de invierno. “Ya tenemos bastante encaminadas algunas situaciones, estamos hablando del futbol mexicano y mexicanos”, disparó el timonel de los Diablos Rojos. El director técnico confirmó que las primeras caras nuevas serán provenientes de la Liga MX y no ocuparán plaza de extranjero.

Si bien no quiso entrar en nombres, Emiliano Gómez sería el más avanzado, y correspondería al delantero-volante que mencionó el ‘Turco’ en la conversación. El futbolista de Puebla, de lo mejor del último semestre en México, puede hacerlo bien en distintas posiciones, y en un año donde necesitará variantes, para Toluca será muy importante.

Antonio Mohamed se refirió a las bajas del 2026 por la Copa del Mundo:

El líder del conjunto escarlata manifestó que mientras pueda utilizará a todos los jugadores de selección, sin importar la cercanía con el Mundial o con los compromisos del ‘Tri’. Antonio Mohamed sostuvo que le dará prioridad a Toluca, club al que dirige y en el cual tiene una presión por la poderosa plantilla que tiene a disposición.

“Nos vamos a reforzar pensando en eso y también en jerarquizar el plantel. Yo creo que tienen que jugar hasta donde puedan los jugadores que van a ir al Mundial, los vamos a usar todo hasta último momento. Los que están esperando un lugar o que los pueden reemplazar, van a ir agarrando los mecanismos en los entrenamientos y en los minutos que les toque jugar, para acercarse o mantener el mismo nivel”, se explayó el argentino, muy convencido de sus convicciones.

Sobre las posibles ausencias de Gallardo, Ruiz y Vega, el ‘Turco’ no descartó poder fichar algún futbolista en esas posiciones, aunque se mostró conforme con lo que tiene: “Veremos cómo se desarrolla el mercado con el tema de los laterales, pero igualmente tenemos jugadores como Simón que puede jugar de lateral, en el lugar de Marcel o de volante adelantado por el lado derecho. En el lugar donde no va a estar Vega puede hacerlo Nico Castro, que también puede jugar en el lugar de Marcel, Canelo puede jugar en el lugar de Nico… hay variantes que contemplamos también“.

Por último, Mohamed se vislumbró optimista con lo que viene en el 2026, considerando el conocimiento de doce meses que tendrá el DT con el grupo. “Si en el torneo pasado (Clausura) nos hubiesen pasado las bajas de Alexis, Luan o Bruno, no nos alcanzaba, ahora nos alcanzó porque tenemos muchos más entrenamientos y trabajo; acá va ser parecido porque ya llevamos un año de trabajo. Esperemos poder ser puntuales en los refuerzos como hemos sido hasta ahora, puntuales y que nos vengan a dar una solución“, concluyó el timonel multicampeón, que quiere seguir ganando títulos con el Toluca.

