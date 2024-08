Toluca tuvo que trabajar más de la cuenta para llevarse un triunfazo a domicilio en el Children’s Mercy Park ante Sporting Kansas City, que le permitió conquistar el liderazgo del Grupo Oeste 4 de la Leagues Cup y así evitar un rival más difícil en la próxima ronda de la competición.

Sin embargo, no todo es alegría para los ‘Diablos Rojos’: es que en la afición quedó impregnada la triste imagen de Federico Pereira, que tuvo que ser reemplazado en pocos minutos del complemento, mientras se retiraba de la cancha rompiendo en llanto por una lesión.

El zaguero uruguayo recibió un fuerte patadón luego de que William Agada, delantero nigeriano del Sporting KC, erre al balón en el área e impactara de lleno contra él. Así, le generó mucho dolor en el sector de la rodilla, de donde se agarraba mientras caían lágrimas por sus ojo.

Federico Pereira aguarda los estudios para conocer su condición [Foto: Getty]

De momento, aún se desconoce el parte médico real y la gravedad -menor o mayor- de la lesión de Fede Pereira, aunque por los gestos y expresiones del central se puede esperar una lesión que lo aleje por un tiempo de los campos de juego.

El propio Renato Paiva pidió calma en torno a esta situación luego del partido, asegurando que hasta dentro de unos días no se sabrá con claridad qué tiene el charrúa. “Algo tiene en la rodilla pero ahora es imposible saber lo que es, ahora es esperar unos días para que la inflamación pase y luego hacer los exámenes para percibir qué es lo que él tiene; tiene mucho dolor pero decir qué tiene hoy es mentirte porque es imposible saber todavía“, expresó el DT de Toluca tras la victoria ante Kansas City.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Son favoritos? Federico Pereira responde y envalentona a la afición de Toluca

El entrenador portugués reveló que lo encontraron muy angustiado en el vestidor a Federico Pereira y que sus compañeros le mostraron mucho respaldo para ayudarlo a salir adelante. “Él obviamente está hundido, muy triste, el grupo está con él, y ahora a hacer lo que tenga que hacer; es un campeón, es un grandísimo jugador, pero es una persona mejor aún y eso le va a ayudar mucho pase lo que pase”, sostuvo Paiva en rueda de prensa desde las instalaciones del equipo rival al que vencieron anoche en Estados Unidos.

Fede Pereira no se había perdido ningún encuentro con Toluca desde su llegada al club, por lo que alarma todavía más a los fanáticos su salida a los 48 minutos con Luan ingresando en su lugar. Sin embargo, Renato insistió con la paciencia. “No empiecen a generar títulos de que es grave o no, no sé lo que es, tiene dolor, puede ser que sea algo que pase tras la inflamación o algo que necesite otro tratamiento, esperemos y luego vemos”, manifestó el director técnico de los ‘Diablos’, que tiene la virtud de ser muy cercano afectivamente a sus jugadores.