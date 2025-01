Sergio Ramos no será la única figura española en jerarquizar al futbol mexicano este invierno: Toluca cerró el fichaje de Pau López, guardameta internacional de 30 años y con un extenso recorrido que comprende clubes de elite como Tottenham, Roma, Olympique de Marsella y Betis, entre otros equipos de importancia.

Este pasado miércoles, el portero disputó su último partido como futbolista del Girona, su último club, en lo que fue la derrota del conjunto blanquivermello por 2-1 ante Arsenal por UEFA Champions Leeague, donde fue titular y hasta tuvo la chance de atajar un penal al británico Raheem Sterling sobre el final.

Al cabo del compromiso, el cancerbero confirmó su salida del equipo español, donde estuvo cedido aunque sin tener los minutos que esperaba. “Es una despedida soñada, me he despedido jugando un partido de Champions y parando un penalti; la verdad que han sido meses en los que pienso que he dado mucho a mi día a día, pero estoy muy agradecido a todo el mundo por traerme”, saludó Pau López en rueda de prensa tras la caída del Girona ante los ‘Gunners’ por UCL.

Pau López en su partido despedida de Girona [Foto: Getty]

En conversación con el grupo de reporteros, el guardavalla ratificó que su futuro está en Toluca y que el fin de semana estará camino hacia el país tricolor. “Si nada se tuerce, pondré rumbo a México; estoy contento y triste a la vez, porque se trata de una nueva experiencia que es positiva para mí y para mi familia, pero al mismo tiempo me duele dejar atrás a España y al fútbol europeo”, explicó el portero, que finalmente puso la oferta de los Diablos Rojos por sobre otras seductoras del Viejo Continente.

Por último, Pau López mostró su felicidad por este nuevo desafío y por la garantía de volver a tener continuidad que había perdido en los últimos tiempos. “Han sido meses complicados porque quería volver a sentirme futbolista, pero a partir de ahora a mirar hacia adelante, muy ilusionado con esta oportunidad, a darlo todo y esperar cumplir con las expectativas“, señaló el jugador que llegará proveniente de Olympique de Marsella, dueño de su ficha hasta aquí.

El arquero pisará suelo mexicano antes del próximo domingo, fecha en que cierra el registro oficial. De esta manera, en el partido del fin de semana ante Tigres continuará Luis García resguardando la portería pero luego, ante León, podría hacer su estreno el español como futbolista de los Diablos Rojos el próximo 8 de febrero.

