Toluca continúa disfrutando las mieles de su agónico triunfo ante Chivas por 2-1 en el Estadio Nemesio Diez por la séptima jornada del Clausura 2025. Sin embargo, la victoria ante el Rebaño ha demostrado que los Diablos aún cuentan con aspectos a mejorar, tal como afirmó el propio Antonio Mohamed en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El tardío autogol de Hugo Camberos en el tiempo adicionado de la segunda mitad no parece haber cambiado las consideraciones en el análisis del entrenador argentino. Sin ir más lejos, el propio estratega afirmó que su equipo está lejos de su techo futbolístico y que debe mejorar en puntos cruciales del juego, tal como lo es la contundencia frente a la portería rival.

“Estamos muy lejos del techo, lo tenemos por momento, pero no lo sostenemos. Tenemos que mejorar la contundencia, el partido lo pudimos definir en el primer tiempo. En los cambios a veces se acierta y a veces no, la lectura a veces es correcta y a veces no, el techo está bastante lejos”, comentó Mohamed.

En esa línea, el DT de 54 años aseguró que Toluca mostró su peor faceta en algunos tramos de la segunda mitad, aunque posteriormente agregó que lo sucedido le servirá al conjunto escarlata como un aprendizaje a futuro.

Mohamed aseguró que Toluca se encuentra lejos de su techo futbolístico. (Getty Images)

“Creo que del minuto 10 del segundo tiempo hasta el gol de Chivas (NdeR: a los 25 minutos de esa etapa) entregamos la pelota. Están claras las estadísticas, el equipo perdió su fortaleza, tuvimos errores en las modificaciones, modificamos en línea de cinco. Sirve para aprender, para crecer, esperemos que esto no suceda adelante. Fueron 20 minutos, nada, aprendizaje puro”, dijo.

Antonio Mohamed elogió a Alexis Vega

Por otro lado, el ex técnico del América, Pumas y Rayados, entre otros, valoró la labor de Alexis Vega, quien anotó el 1-0 transitorio. En ese sentido, el Turco valoró la entrega y el compromiso mostrado por el atacante en el juego ante su ex equipo.

“Es una parte importante del equipo, está comprometido, es buenísimo que siga en este compromiso. En un error que tuvimos, regresó para salvar más de 70 metros. Por eso es el capitán del equipo, lo queremos así, comprometido con el equipo”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Toluca?

Antonio Mohamed volverá a contar con una semana para preparar el próximo partido que deberá afrontar Toluca. Con el objetivo de prolongar su racha de cuatro encuentros sin caer en el Clausura 2025 y obtener los tres puntos, los Choriceros visitarán al sorprendente FC Juárez, que se ha destacado como la revelación del campeonato hasta el momento, desde las 17:00 horas del sábado 22 de febrero.