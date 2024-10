A falta de tres jornadas para la definición del cuadro de la Liguilla, comienza a haber cada vez más certezas sobre los equipos que aspirarán al título del Apertura 2024. De todos modos, el sistema de competición ha dado de muestras de ser traicionero, y los entrenadores del certamen lo tienen muy claro.

Al acercarse el final de la fase regular, las consultas a los directores técnicos sobre los candidatos a quedarse con el trofeo del segundo semestre de la Liga MX se reiteran, y varios de ellos ya han dado su pronóstico. En este caso, el protagonista fue Renato Paiva, DT del Toluca, que dio su veredicto sobre lo que promete ser la definición del torneo.

Los candidatos al título del Apertura 2024, según Renato Paiva:

El estratega de los ‘Diablos Rojos’ se tiene fé en que sus dirigidos competirán hasta el final por la conquista de la onceava. En este sentido, postuló a dos equipos que competirán con ellos por la consagración. En principio, recurrió a la lógica y dio a Cruz Azul, líder indiscutido de la tabla general, como aspirante al campeonato, equipo del cual Toluca es escolta. La sorpresa llegó luego, cuando el portugués señaló… ¡al América!, que actualmente se ubica en la novena posición, afuera de los puestos de Playoffs. Paiva no le quita el precio a las ‘Águilas’.

“Hay que respetar unos cuantos candidatos al campeonato, Cruz Azul hoy por hoy es el mejor equipo del torneo y los números están ahí; América ha hecho una fase irregular con altibajos pero puede llegar a la fase eliminatoria y salir campeón, ¿tendría menos mérito? No. El campeón será siempre campeón”, afirmó el entrenador del conjunto escarlata, en una entrevista con la señal televisiva de Fox Sports.

Paiva puso a Cruz Azul y América como competidores directos [Foto: Getty]

Renato Paiva escogió su ‘rival ideal’ para una final del Apertura 2024:

El timonel del Toluca asombró a sus entrevistados, al no elegir a ninguno de los competidores mencionados como su oponente esperado para el duelo decisivo. El DT reveló que su contrincante preferido para el último partido sería el León, club al que dirigió en su primera experiencia en México y donde no le fue bien, por lo que le gustaría tener su revancha.

“Si me dices ‘Renato, elige algo en el futbol mexicano al día de hoy’, yo eligiría una final con León” , disparó el líder del proyecto deportivo de los ‘Diablos Rojos’, muy optimista dado que hasta el momento León se ubica fuera de zona de clasificación a Playoffs y Play-In, en el 11° puesto de la Liga MX , con apenas 16 unidades en 14 presentaciones.

Renato Paiva confía en Toluca campeón, pero no se pone el traje:

El portugués rectificó su testimonio sobre que ‘Toluca no tiene la obligación de ser campeón’, explicó su declaración post victoria ante Necaxa y aseguró que está ilusionado con romper la sequía de más de una década que los Diablos Rojos arrastran desde la temporada 2010.

“Aún tenemos techo, no está muy lejos porque siento que estamos jugando cada vez mejor. Estamos todos trabajando con el objetivo de salir campeón. Los procesos son largos, no es por acaso que hace 14 años no se gana un campeonato, es mucho tiempo, yo tengo una mochila de ese tiempo pero no la culpa de ese tiempo, jajaja. Creo que en el deporte no hay obligación de ganar, si yo tengo la obligación de ganar el título parece que los otros equipos que compiten no existen. Sí hay obligación de luchar, de dejar todo en la cancha, de pelear todo, de ser lo más profesional, honestos y competitivos posibles para lograr ese objetivo“, concluyó el estratega del equipo escarlata.

