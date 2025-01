Los ‘Diablos Rojos’ del Toluca comenzaron la temporada de manera irregular, con altibajos en resultados obtenidos en este comienzo pero también con una clara pérdida de funcionamiento en comparación con lo que el equipo venía mostrando en el pasado campeonato del futbol mexicano, antes de la eliminación en la Liguilla.

Publicidad

Publicidad

En la presente campaña en el Clausura 2025, el conjunto escarlata acumula un triunfo (por 4-2 ante Xolos de Tijuana a domicilio), dos empates (1-1 con Monterrey en casa y 1-1 con Pumas afuera) y una caída (por 2-1 ante Mazatlán como visitante). Así, el Toluca ocupa la 8° posición de la tabla, con tan sólo 5 puntos cosechados de 12 disputados.

Parte de esta discontinuidad se debe, en menor medida, a la poca participación que ha tenido Paulinho, el goleador del conjunto choricero, en este comienzo del torneo: hasta aquí, se ha perdido dos de los cuatro juegos, y en los dos restantes sólo en uno pudo jugar todo el encuentro (en el otro fue reemplazado en el entretiempo).

Esas ausencias del artillero tienen que ver con una serie de molestias físicas que han aquejado al delantero en las últimas semanas, y le han imposibilitado estar en su mejor forma como para dar el máximo para el equipo en los minutos que le ha tocado disputar. Al respecto se expresó Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, que comentó la situación del portugués.

Publicidad

Publicidad

Paulinho, frustrado por los dolores que no le permiten jugar [Foto: Getty]

El director técnico argentino reveló, en conferencia de prensa, que al día de hoy no tiene certezas concretas y que no está asegurada ni descartada su presencia ante Tigres, en el compromiso que tendrán que afrontar los ‘Diablos Rojos’ el próximo sábado en el ‘Infierno’ ante el líder del Torneo Clausura: esa determinación dependerá del propio Paulinho.

“Él está entrenando normal, es una decisión suya, de cómo se sienta, tiene una molestia y él quiere estar al 100%. Si el sábado está al cien, va a jugar, y si no, no. Estos días entrenó muy bien, así que es una decisión pura y exclusivamente de él, cuando se sienta pleno va a jugar. Nosotros no lo vamos a apurar”, sentenció el ‘Turco’, que no tuvo el inicio esperado al frente del Toluca, y ahora tiene un desafío de alto vuelo ante el conjunto de Veljko Paunovic.

Publicidad

Publicidad

ver también Pau López confirma su fichaje con Toluca y revela cuándo llegará a México: “Estoy…”

Toluca recibirá a Tigres UANL este sábado 1 de febrero, en el Estadio Nemesio Díez, a partir de las 21.15 horas del territorio mexicano, por el encuentro correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Si este viernes Paulinho responde bien, irá de arranque ante los ‘Felinos’. Si no, el Gacelo López continuará como referencia de ataque del equipo de Mohamed.