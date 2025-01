En el plano internacional y mismo dentro del futbol mexicano, pocos aficionados comprendieron en su momento cómo o por qué la directiva de Toluca se inclinó por destituir a Renato Paiva, luego de los brillantes números generales con los que se despidió el entrenador portugués del club (más del 65% de eficacia).

Sin embargo, aquella determinación, acertada de acuerdo a la gran mayoría del público escarlata, tuvo más que ver con la falta de manejo en instancias decisivas y la búsqueda de un salto de calidad en lo que respecta a los enfrentamientos mata-mata de Liguilla, donde se juega a todo o nada por el título de Liga MX.

Es por ello que las autoridades se volcaron al nombre de Antonio Mohamed, un estratega que cuenta en su currículum con éxitos concretos y trofeos en el futbol mexicano con tres clubes distintos: el Club América, los Rayados de Monterrey y los Xolos de Tijuana, este último un equipo que actualmente no suele ser candidato.

En este sentido, en una entrevista junto al periodista Christian Martinoli, fanático del club, el flamante DT de los ‘Diablos’ realizó una comparación entre su nuevo Toluca y el de Paiva. “Yo creo que Renato hizo una buena elección de jugadores, armó un gran plantel y dejó un equipo bien trabajado, con gran manejo de pelota; pero a mi gusto se quedaba expuesto al contragolpe, lo que tenemos que mejorar es eso, el equipo atacaba con 7 y me parece a mí que tiene que atacar con menos, hay que buscar esa manera de equilibrar al equipo y la estamos buscando y trabajando, no queda otra”, se explayó Antonio Mohamed, que acumula una victoria y un empate en sus primeras dos presentaciones.

Antonio Mohamed, el nuevo conductor de la ilusión de todo Toluca [Foto: Getty Images]

El timonel argentino de gran trayectoria en la Liga MX aseguró que hay varias cuestiones que retocará del Toluca que recibió y que muchos podrán notar. “No todos los entrenadores son iguales, hay muchas cosas que encontré que me gustaron y otras que son buenas pero no me gustan, y las voy a modificar y quitar y cambiar por las que uno quiere; no es fácil cambiarles el chip de un día para otro, estamos buscando esas variantes para que el equipo rival no nos identifique fácil”, prosiguió el director técnico del conjunto choricero, que firmó un contrato a priori hasta finales de año.

Por último, Mohamed recordó cómo fue la bienvenida de la directiva de Toluca y reconoció las exigencias que tiene ocupar un cargo como el que le toca sobrellevar hoy en día. “Lo primero que me dijeron cuando llegué fue ‘te llevaste la once’ y ahora la tenés que traer de vuelta, así que bueno. En ningún equipo me habían pedido ‘ser campeón’, por ejemplo en América me habían dicho ‘jugar el último partido’, obvio cuando llegás al último partido lo tenés que ganar, pero no es que te decían ‘hay que ser campeón, es lo único que sirve’. Estamos en un proceso y obviamente vinimos a salir campeones“, concluyó el ‘Turco’, que se prepara para visitar a Mazatlán en la tercera jornada del Clausura 2025.