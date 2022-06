"Me dolería el estómago": André-Pierre Gignac no quiere que Zinedine Zidane dirija al París Saint-Germain

André-Pierre Gignac tiene la mente puesta en lo que será el Apertura 2022, donde Tigres UANL buscará volver a pelear por el título, luego de haber quedado en semifinales del Clausura 2022 ante Atlas, que resultó campeón. El delantero francés ha manifestado en las últimas semanas que se encuentra muy bien desde lo físico y con energías para seguir algunos años más en la Liga MX, donde viene de terminar como goleador del certamen.

Mientras espera por el reinicio de la actividad en el futbol mexicano, André-Pierre Gignac brindó una entrevista para RMC de Francia, y se mostró desencantado con la posibilidad de que Zinedine Zidane se transforme en el nuevo entrenador del París Saint-Germain, reemplazando así al argentino Mauricio Pochettino, quien se estima será relevado de su cargo en los próximos días.

"Me duele el corazón, hay que decir lo que es. Siempre he estado en la rivalidad antes de los partidos, siempre he estado en el juego. Yo estaba bañado en esta rivalidad. Nací cerca de Marsella, desde que es la rivalidad con el París", comenzó André-Pierre Gignac, quien llegó a Tigres UANL justamente procedente desde Olympique de Marsella, rival del poderoso París Saint-Germain.

Gignac explicó que ver a Zidane en el PSG sería un golpe para la afición del Marsella: "Alguien que no esté bañado en esta rivalidad, te dirá que es bueno ver a Zizou volver a Francia. Pero no, para un marselles no es bueno", reflexionó. Zidane nació en Marsella, pero no jugó para el Olympique. En su país, lo hizo para el A.S. Cannes y el Girondins de Bordeaux.

"Me dolería el estómago"

El atacante de Tigres UANL dejó en claro que respeta mucho a Zidane, pero no quiere verlo dirigir a sus rivales: "Es un gran entrenador, así que seguro que todos los clubes lo van a querer. El París se está convirtiendo en un monstruo europeo, así que es normal que quieran a Zidane. Pero a mí, eso me dolería el estómago", concluyó. Gignac prefiere que Zizou reemplace a Didier Deschamps en la Selección de Francia, cuando este decida poner fin a su etapa.