Pep Guardiola es indudablemente uno de los mejores técnicos de la historia. Sin embargo, sobre sus hombros hay una gran presión: Volver a conquistar la Champions League, título que se le niega desde 2011.

Con el Manchester City se ha instalado en las semifinales de la edición 2022-2023, deseando llevarse el campeonato y darle al conjunto inglés este prestigioso título por primera ocasión en su historia.

Su rival en la instancia de los mejores cuatro será complicado: Real Madrid, vigente campeón y el conjunto que mejor sabe disputar la Copa de Europa, como lo demuestra cada que le toca participar.

En conferencia de prensa, Guardiola aseguró que tiene la mente puesta en el torneo local: "No, aún no pienso en el Real Madrid. Normalmente solo pienso en el próximo partido y ahora mismo no tenemos tiempo para priorizar nada. Ser campeón (de Inglaterra) está a un nivel similar que la Champions, así que mi atención está ahora en el Fulham, luego en el West Ham United y luego en el Leeds United", aseguró.

Semana importante

El pasado miércoles 26, Manchester City consiguió una victoria que prácticamente lo pone como campeón de la Premier League, sabiendo que en caso de ganar todos sus partidos, Arsenal no podrá impedir su título.