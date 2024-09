Cristiano Ronaldo se prepara para disputar este fin de semana una nueva Fecha FIFA junto a su querida Selección de Portugal. Los ‘lusos’ abrirán su participación en la UEFA Nations League 2024, con dos compromisos interesantes. Y en la antesala de la doble jornada, el goleador platicó en forma pública.

En la rueda de prensa previa a los juegos ante Croacia y Escocia, el delantero hizo mención, producto de una consulta periodística, a su futuro retiro del seleccionado nacional. A sus 39 años, el máximo artillero de la historia del futbol lo contempla, pero mantiene una postura.

CR7 reveló ante los reporteros que aunque no queda mucho, no sabe cuándo dirá adiós a su país, pero admitió que no será egoísta con sus compañeros. “Cuando yo sienta que no sumo más, seré el primero en irme, así es la vida y me iré con la conciencia tranquila como siempre, porque sé lo que soy, sé lo que puedo hacer, sé lo que hago y sé lo que seguiré haciendo”, confesó Cristiano, motivado con los encuentros que se vienen.

Los tropiezos no le hacen bajar los brazos a Cristiano Ronaldo [Foto: Getty]

Además, reafirmó que no tiene en mente una fecha concreta, y que más allá de las críticas que pueda recibir, nadie más que él decidirá hacerlo. “Cuando llegue ese momento, antes o después, no lo sé, seré la primera persona en dar un paso al frente, y para mí no hay ningún problema”, reconoció Ronaldo, que buscará un título más con Portugal en esta UEFA Nations League 2024.

Cristiano aseguró que pese a los fracasos más recientes junto a su país, eso no será un factor clave en la decisión de su futuro. “Afronto el presente de forma muy positiva porque para mí es lo más importante en el futbol, que afrontamos cada momento, cada ciclo; y este ciclo es bueno, me siento feliz. La fase de clasificación (para la Eurocopa) fue lo que fue, la Eurocopa fue lo que fue, en términos generales creo que fue positiva y siempre pensaré así“, sentenció CR7 con mucha convicción, y dispuesto a seguir intentándolo.

Publicidad

Publicidad

ver también Cristiano Ronaldo reveló quién será el sorpresivo enemigo para el final de su carrera: "Lo tengo que vencer"

Por último, el histórico goleador de la Selección de Portugal, que hoy milita en Al-Nassr, dio a conocer cuál es su estímulo y su móvil para seguir jugando para su país. “Lo que me mueve, no solo hoy sino los últimos años, es la alegría que todavía tengo de ir a entrenar, de jugar un partido, de ser competitivo, de sentir la emoción de un partido; todavía siento que eso es lo más importante para mí. Después de alcanzar los 899 goles, ¿crees que sigo preocupado por el 900, 901 o 902? Fueron tantos que para mí ya no es así? Lo que me mueve es esa alegría que todavía siento”, expresó orgulloso Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa.